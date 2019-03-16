Hollanda'da Mehmet Akif Ersoy ve Çanakkale Şehitleri Anıldı

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Hollanda'nın Rotterdam kentinde, "Milletin Sesi Mehmet Akif ve Çanakkale Şehitlerimiz" başlığıyla anma etkinliği düzenlendi.Türkiye'nin Rotterdam Başkonsolosluğunca düzenlenen etkinliğe, Rotterdam Başkonsolosu Aytaç Yılmaz'ın yanı sıra sivil toplum kuruluşları yetkilileriyle gençler katıldı.Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan programda, Mehmet Akif Ersoy'un şiirleri okundu, milli şairi anlatan sinevizyon gösterimi yapıldı.Etkinlikte konuşan Yılmaz, Mehmet Akif Ersoy'u minnet ve rahmetle yad ettiğini belirterek, Çanakkale Zaferi'nin 104. yıl dönümü vesilesi ile Çanakkale Savaşı'nın önemine değindi.Çanakkale Zaferi'nin farklı milletlerle birlikte kazanıldığına işaret eden Yılmaz, "Çanakkale'deki mezar taşlarına bir bakınca verdiğimiz mücadelenin büyüklüğü daha iyi anlaşılacaktır. Mehmet Akif, bu nedenle Çanakkale şehitlerinin mezar taşı olarak başlarına Kabe'yi layık gördü." dedi.Yılmaz, Mustafa Kemal Atatürk'ün "Çanakkale geçilseydi, İstanbul alınır, Osmanlı Devleti paylaşılır ve Türkiye Cumhuriyeti diye bir şey kalmazdı" sözlerini hatırlatarak, şöyle devam etti:"Onun için de o gün Alman subayları, 'gerek Çanakkale'deki zaferlerde, gerek Yemen'deki savaşlarda, gerekse Suriye'deki, Irak'taki savaşlarda ağaç kabuklarını yiyen, siperlerde kullanılan kum torbalarıyla yırtılıp parçalanmış elbiselerine yama yapan Mehmetçik'teki felsefeyi, ruhu anlayamadık' demişlerdir."Katılımcılara ve gençlere tarihi okuma tavsiyesinde bulunan Yılmaz, "Allah bizi bir daha böyle savaşlar vermek zorunda bırakmasın. Dahili ve harici düşmanlarımıza fırsat vermesin." diye konuştu.Genç MÜSİAD Rotterdam Başkanı Elif Cansu Kaba'nın Mehmet Akif'in hayat hikayesini anlattığı ve şair Yavuz Nufel'in Çanakkale Şiiri'ni okuduğu etkinlik, Din Hizmetleri Müşaviri Ali Parlak'ın yaptığı dua ile son buldu.