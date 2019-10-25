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Hollanda'da muhabirlerden meslektaşlarının gözaltına alınmasına protesto

Hollanda'da gazeteciler, tanık olarak çıkarıldığı mahkemede soruları yanıtlamak istemeyen meslektaşlarının gözaltına alınmasını protesto ettiRotterdam Mahkemesi önünde, ülkedeki farklı medya kuruluşlarından yaklaşık 100 muhabir, kamu yayın kuruluşu NOS muhabiri Robert Bas'ın gözaltına...

25.10.2019 16:28Hollanda'da muhabirlerden meslektaşlarının gözaltına alınmasına protesto
Hollanda'da gazeteciler, tanık olarak çıkarıldığı mahkemede soruları yanıtlamak istemeyen meslektaşlarının gözaltına alınmasını protesto etti
Rotterdam Mahkemesi önünde, ülkedeki farklı medya kuruluşlarından yaklaşık 100 muhabir, kamu yayın kuruluşu NOS muhabiri Robert Bas'ın gözaltına alınmasını protesto etmek için toplandı.
NOS muhabiri Robert Bas'ın gözaltına alınması
NOS'ta dün çıkan haberde, Rotterdam'da bir ceza davasının ön inceleme duruşmasında tanık olarak soruları cevaplamak istemeyen Bas'ın gözaltına alındığı bildirilmişti.
Haberde, hakimin emri ile gözaltına alınan muhabirin, 28 Ekim'e kadar gözaltında tutulacağı ve tanıklık yapmaya zorlanacağı ifade edilmişti.

Hollanda, Güncel

Kaynak: AA

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