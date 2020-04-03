Hollanda'da Müslümanlara hoparlörden ezan jesti
Almanya ve Hollanda'da, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle tedirgin olan Müslümanlara moral vermek amacıyla hoparlörden ezan okunması uygulaması yaygınlaşarak devam ediyor.
03.04.2020 22:35 | Son Güncelleme: 03.04.2020 22:37
Alptekin, Almanya'da bazı istisnai durumlar hariç ezanın hoparlörden okunmasına izin verilmediğini hatırlattı.
Kovid-19 salgının ardından verilen izin için Alman makamlarına teşekkür eden Alptekin, "Mabetlerimizi evlerimize taşıyoruz. Sosyal medyada olumlu cevaplar alıyoruz. Geri dönüşlerden de çok memnunuz. Allah bu musibetten bütün insanlığı muhafaza eylesin. Cemaatimizi salgın süreci boyunca da devamlı uyarıyoruz. Bilhassa büyüklerimizin evde kalmalarını istiyoruz. Bu meyanda başarılı olduğumuzu da söyleyebiliriz." ifadelerini kullandı.
Hollanda'da da Kovid-19'dan dolayı toplumsal dayanışma için cuma namazı vaktinde hoparlörden ezan okunması uygulaması yaygınlaşıyor.
Ülkede çok sayıda camide cuma namazı vaktinde hoparlörden ezan okundu.
Kaynak: AA
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