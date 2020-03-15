Hollanda'da okullar Kovid-19 nedeniyle tatil edildi
Hollanda İlköğretim ve Medya Bakanı Arie Slobs, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle ülke genelinde okulların pazartesiden itibaren 6 Nisan'a kadar tatil edildiğini açıkladı.
15.03.2020 20:54 | Son Güncelleme: 15.03.2020 20:54
Hollanda İlköğretim ve Medya Bakanı Arie Slobs, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle ülke genelinde okulların pazartesiden itibaren 6 Nisan'a kadar tatil edildiğini açıkladı.
Hollanda hükümeti, ülke genelinde yaygınlaşan Kovid-19 vakalarının ardından olağanüstü toplandı.
Slobs, düzenlediği basın toplantısında, okulların 6 Nisan'a kadar tatil edildiğini ve çocuk bakım merkezlerinin de kapalı kalacağını duyurdu.
Marketlerde "yağmalamayı durdurma" tavsiyesi
Hollanda Sağlık Bakanı Bruno Bruins da okulların tatil edilmesinin yanı sıra yerel saatle 18.00'den itibaren spor kulüpleri, kafe ve restoranların da kapatılacağını kaydetti.
Halka "marketlerde yağmalamayı durdurma" tavsiyesinde bulunan Bruins, tüm toplumun durumun kötüleşmesini engellemek için dayanışma içinde hareket etmesi gerektiğini vurguladı.
Ölü sayısı 20'ye çıktı
Hollanda Sağlık Bakanlığına bağlı Sağlık ve Çevre için Devlet Enstitüsü (RIVM) yaptığı yazılı açıklamada, ülkedeki vaka sayısının 176 kişi artarak 1135'e, ölü sayısının ise 12'den 20'ye yükseldiğini duyurdu.
Hollanda hükümeti, ülke genelinde yaygınlaşan Kovid-19 vakalarının ardından olağanüstü toplandı.
Slobs, düzenlediği basın toplantısında, okulların 6 Nisan'a kadar tatil edildiğini ve çocuk bakım merkezlerinin de kapalı kalacağını duyurdu.
Marketlerde "yağmalamayı durdurma" tavsiyesi
Hollanda Sağlık Bakanı Bruno Bruins da okulların tatil edilmesinin yanı sıra yerel saatle 18.00'den itibaren spor kulüpleri, kafe ve restoranların da kapatılacağını kaydetti.
Halka "marketlerde yağmalamayı durdurma" tavsiyesinde bulunan Bruins, tüm toplumun durumun kötüleşmesini engellemek için dayanışma içinde hareket etmesi gerektiğini vurguladı.
Ölü sayısı 20'ye çıktı
Hollanda Sağlık Bakanlığına bağlı Sağlık ve Çevre için Devlet Enstitüsü (RIVM) yaptığı yazılı açıklamada, ülkedeki vaka sayısının 176 kişi artarak 1135'e, ölü sayısının ise 12'den 20'ye yükseldiğini duyurdu.
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Kaynak: AA
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