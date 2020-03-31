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Hollanda'da öldürülen 4 Türk vatandaşının katil zanlısı Onur Kandemir yakalandı

Hollanda'nın Breda kenti yakınlarındaki Etten - Leur kasabasında Pazar günü cesetleri bulunan Türkiye kökenli 4 kişinin katil zanlısı Onur Kandemir'in yakalandığı açıklandı.

31.03.2020 17:30 | Son Güncelleme: 31.03.2020 17:30
Hollanda'da öldürülen 4 Türk vatandaşının katil zanlısı Onur Kandemir yakalandı

Hollanda 'nın Breda kenti yakınlarındaki Etten - Leur kasabasında cesetleri bulunan Türkiye kökenli 4 kişinin katil zanlısı Onur Kandemir'in yakalandığı açıklandı.

33 yaşındaki Kandemir, annesi, eşi ve 2 ile 6 yaşlarındaki iki çocuğunu öldürdüğü gerekçesiyle Cumartesi gününden bu yana aranıyordu.

Kandemir'in önce eşi ve iki çocuğunu, daha sonra da "çocuklar hasta" diye eve çağırdığı annesini öldürdüğü belirtiliyor.

Cesetlerle birlikte bir gece aynı evde kalan Kandemir'in, Cumartesi günü evden ayrıldığı biliniyordu.

Belçika sınırında yer alan kasabadaki olay, Cumartesi akşam saatlerinde meydana geldi. Bir telefon ihbarı üzerine Dassenburcht semtindeki eve giden polisler, içeride 4 cesetle karşılaştı.

Cesetlerin, aynı evde yaşayan Giresun nüfusuna kayıtlı Kandemir ailesininden büyükanne ile gelini ve 2 torununa ait olduğu belirtilmişti.

Koronavirüs salgını nedeniyle, olay yeri incelemesi ve soruşturma için özel önlemler aldıklarını belirten belediye başkanı, "3 yıldır bu görevdeyim, ilk kez böyle acı bir olay yaşıyorum" demişti.

BBC
Etiketler: Hollanda, Türkiye, Dünya
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