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Hollanda'da öldürülen kadın, 2 çocuğu ve kayınvalidesi toprağa verildi

HOLLANDA'da Onur Kandemir'in (33) zehirleyerek öldürdüğü öne sürülen eşi Gülcan Kandemir (31), çocukları Atakan (6) ve Deniz (3) ile annesi Hikmet Kandemir (65), Giresun'un Tirebolu ilçesinde, gözyaşları arasında toprağa verildi.

03.04.2020 18:42 | Son Güncelleme: 03.04.2020 18:42
Hollanda'da öldürülen kadın, 2 çocuğu ve kayınvalidesi toprağa verildi

HOLLANDA'da Onur Kandemir'in (33) zehirleyerek öldürdüğü öne sürülen eşi Gülcan Kandemir (31), çocukları Atakan (6) ve Deniz (3) ile annesi Hikmet Kandemir (65), Giresun 'un Tirebolu ilçesinde, gözyaşları arasında toprağa verildi.

Olay, 28 Mart'ta, Hollanda 'nın Breda kentine bağlı Etten-Leur kasabasında meydana geldi. Onur Kandemir, iddiaya göre 10 yıllık eşi Gülcan Kandemir ve çocukları Atakan ile Deniz Kandemir'i, ardından da "Çocuklar çok hasta" diyerek eve çağırdığı annesi Hikmet Kandemir'i zehirledi. Olayın ardından Onur Kandemir, evden çıkarak uzaklaştı. Hikmet Kandemir'e ulaşamayan arkadaşları durumu polise bildirdi. İhbar üzerine eve giden polis ekibi, 4 cansız beden ile karşılaştı.

AYNI KASABADA YAKALANAN ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Olayla ilgili soruşturma başlatan Hollanda polisi tarafından yakalanan şüpheli Onur Kandemir, gözaltına alındı. İşemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Kandemir, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Onur Kandemir'in eşi, çocukları ve annesini zehirleyerek öldürdüğü ihtimali üzerinde durulurken, soruşturma sürüyor.

GÖZYAŞLARI ARASINDA TOPRAĞA VERİLDİLER

Gülcan Kandemir, çocukları Atakan ve Deniz ile kayınvalidesi Hikmet Kandemir'in cenazeleri, uçakla Trabzon'a gönderildi. Cenazler toprağa verilmek üzerine Giresun'un Tirebolu ilçesine götürüldü. Gülcan ve çocukları Atakan ile Deniz Kandemir için ilçenin Yeniköy Mahallesi'nde cenaze töreni düzenlendi. Cenazede, polis ve bekçi ekipleri, vatandaşları koronavirüs nedeniyle sosyal mesafenin korunması konusunda uyardı. Polis otosunun yanı sıra cami hoparlörlerinden de 'Lütfen kendi sağlığınız için sosyal mesafa kurallarına uyalım. Unutmayalım hasta olmasakta taşıyıcı olabiliir' uyarıları yapıldı. Yeniköy Camii önünde, Gülcan Kandemir ve çocukları Atakan ile Deniz Kandemir'in tabutları, koronavirüs tebdileri kapsamında, cenaze aracından indirilmedi.

Araç önünde saf tutulurken, kılınan cenaze namazının ardından anne ve 2 çocuğu, gözyaşları arasında toprağa verildi.

Hikmet Kandemir ise ilçenin Hamam Mahallesi'ndeki aile mezarlığında toprağa verildi.


Kaynak: DHA

Etiketler: Hollanda, Tirebolu, Giresun, Güncel
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