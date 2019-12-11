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Hollanda'da öldürülen kadının cenazesi Konya'da toprağa verildi

Hollanda'nın başkenti Amsterdam'da kocası tarafından öldürüldüğü iddia edilen iki çocuk annesi Hafize Ş'nin (44) cenazesi, Türkiye'ye getirilerek, memleketi Konya'da toprağa verildi.

11.12.2019 16:00 | Son Güncelleme: 11.12.2019 16:34Hollanda'da öldürülen kadının cenazesi Konya'da toprağa verildi
'nın başkenti 'da kocası tarafından öldürüldüğü iddia edilen iki çocuk annesi Hafize Ş'nin (44) cenazesi, Türkiye'ye getirilerek, memleketi 'da toprağa verildi.

Havayolu ile Konya'ya getirilen Hafize Ş'nin cenazesi, yakınları tarafından alındıktan sonra Dr. Vefa Tanır Ilgın Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Ilgın Belediyesine ait cenaze aracı ile hastane morgundan alınan cenaze, baba evine götürülerek helallik alınmasının ardından Konya Yolu Cami'ne getirildi.

Türk Bayrağı'na sarılı Hafize Ş'nin naşı, öğle vakti kılınan cenaze namazının ardından Koya Yolu Ulu Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Olay

Hollanda'nın başkenti Amsterdam'da bir süpermarketin fırın bölümünde çalışan Hafize Ş, 5 Aralık Perşembe sabahı evinde bıçaklanarak öldürülmüş bulunmuştu. Kadının kocası Mesut Ş'nin şüpheli sıfatı ile gözaltına alındığı bildirilmişti.

Amsterdam, Hollanda, Konya, Güncel

Kaynak: AA

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