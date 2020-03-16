Hollanda'da otoyollarda hız sınırı artık saatte 100 kilometre
Hollanda'da çevreyi korumak için otoyollarda hız sınırını gündüz saatte 130 kilometreden 100 kilometreye düşüren karar yürürlüğe girdi.
16.03.2020 15:30 | Son Güncelleme: 16.03.2020 15:30
Hollanda 'da çevreyi korumak için otoyollarda hız sınırını gündüz saatte 130 kilometreden 100 kilometreye düşüren karar yürürlüğe girdi.
Hollanda Bayındırlık ve Su İdaresi Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamada, geçen yıl kasım ayında alınan, 06.00-19.00 saatleri arasında otoyollarda hız sınırını saatte 100 kilometreye düşüren kararın bugünden itibaren uygulanmaya başlandığı belirtildi.
Açıklamada, yeni hız sınırı uygulamasının ülkedeki otoyolların yüzde 60'ından fazlasını kapsadığı ve yaklaşık 4 bin hız levhasının değiştirildiği belirtildi.
Öte yandan 19.00-06.00 saatleri arasındaki azami hız sınırı 130 kilometrede kalmaya devam edecek.
Hollanda Bayındırlık ve Su İdaresi Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamada, geçen yıl kasım ayında alınan, 06.00-19.00 saatleri arasında otoyollarda hız sınırını saatte 100 kilometreye düşüren kararın bugünden itibaren uygulanmaya başlandığı belirtildi.
Açıklamada, yeni hız sınırı uygulamasının ülkedeki otoyolların yüzde 60'ından fazlasını kapsadığı ve yaklaşık 4 bin hız levhasının değiştirildiği belirtildi.
Öte yandan 19.00-06.00 saatleri arasındaki azami hız sınırı 130 kilometrede kalmaya devam edecek.
Kaynak: AA
Etiketler : Bayındırlık, Hollanda, Güncel
Manşet
Haberler
Güncel
Ürünleri ellerinde kalan koronavirüs stokçuları büyük zarar etti
Güncel
Isparta'da 180 kişilik umre kafilesi karantinaya alındı
Güncel
Koronavirüs nedeniyle İspanya'da bir antrenör hayatını kaybetti
Güncel
Konya'da hastaneden kaçan kişinin ve ailesinin koronavirüs test sonuçları netleşti
Güncel
İtalya Başbakanı Conte "En riskli haftalardayız" deyip korkutan gerçeği açıkladı
Güncel
Ankara'da koronavirüs nedeniyle isteyenlerin cenazesi vakit namazı beklenmeden kaldırılacak
Güncel
Koronavirüs tedbirlerini hafife alanlara ceza verilebilir