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Hollanda'da paniğe neden olan uçakta yanlış alarm

Hollanda'nın Amsterdam Schiphol Havalimanı'nda paniğe sebep olan bir uçaktaki şüpheli durumla ilgili yanlış alarm verildiği bildirildi.

06.11.2019 23:36 | Son Güncelleme: 06.11.2019 23:36 Hollanda'da paniğe neden olan uçakta yanlış alarm
Hollanda'nın Amsterdam Schiphol Havalimanı'nda paniğe sebep olan bir uçaktaki şüpheli durumla ilgili yanlış alarm verildiği bildirildi.
Air Europa Havayolu şirketi, sosyal medya üzerinden, Amsterdam-Madrid uçuşunda yanlışlıkla uçak kaçırma prosedürü ile ilgili alarma basıldığını belirterek, "Yanlış alarm. Hiçbir şey olmadı. Tüm yolcular güvende ve en kısa zamanda uçuş için bekliyorlar. İçtenlikle özür diliyoruz." açıklamasında bulundu.
Kraliyet Asker Polisi, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, Schiphol Havalimanı'nda bir uçakla ilgili şüpheli bir durumla ilgili araştırma yapıldığını belirtmişti.
Açıklamada, tüm yolcuların ve kabin ekibinin uçaktan çıkarıldığı ve araştırmanın devam ettiği ifade edilmişti.

Schiphol Havalimanı, Amsterdam, Hollanda, Güncel

Kaynak: AA

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