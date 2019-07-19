Hollanda'da peçeli kadınlara verilecek para cezasını 'Referansımızı İslam'dan alıyoruz' diyen Nida...

Hollanda'da 1 Ağustos'ta yürürlüğe girecek olan burka ve peçe yasağı nedeniyle suçlu bulunan kadınlara verilecek para cezasını Türkiye ve Fas kökenli politikacıların kurduğu Nida Partisi ödeyecek. Parti, peçe ve burka yasağını, "inanç özgürlüğünün ihlali" olarak görüyor.

Nida Partisi Başkanı Nurullah Gerdan, geçen yılki yerel seçimler öncesi yaptığı açıklamada, "Biz referansımızı İslam'dan alıyoruz" demişti.

Partinin Lahey Belediye Meclisi üyesi Cemil Yılmaz Trouw gazetesine yaptığı açıklamada, burka ve peçe yasağını ihlal eden kadınlara verilecek cezaların karşılanması için parti tarafından bir hesap açılacağını söyledi.

Müslüman kadınlara verilecek cezanın bu hesaptan karşılanacağını anlatan Cemil Yılmaz, ceza oranının çok fazla olması durumunda yardım kampanyası başlatacaklarını açıkladı.

Herkesin, hangi giysiyi giyeceğini seçme özgürlüğü bulunduğunu savunan Türkiye kökenli politikacı, "Bu kadınların güvenliği tehlikeye atacağı iddia ediliyor. İkisini tanıyorum ve gerçeklikle ilgisi olmadığını söyleyebilirim" dedi.

'İnanç özgürlüğüne aykırı'

Önümüzdeki aydan itibaren Hollanda'da kamusal alanda yüzü tamamen kapatan burka, peçe, kar maskesi ve motorcu kaskı gibi giysilerin giyilmesi resmen yasaklanacak.

Toplu taşıma, hastaneler ve kamu binalarında burka ve peçe yasağını ihlal edenlere 150 euro para cezası verilecek.

Hükümet temsilcileri ve ve toplu taşıma sürücüleri, yasağı ihlal edenleri uyaracak ve yüzünü açmasını isteyecek. Bunu reddeden olursa, kamu görevlileri polis çağırma hakkına sahip olacak.

Burka ve peçe yasağı, Hollanda'da yaklaşık 400 Müslüman kadını ilgilendirecek.

Parti, Fransız iş adamı Rachid Nekkaz'dan ilham alıyor

Nida Partisi ise Cezayir asıllı Fransız iş adamı Rachid Nekkaz'dan ilham alıyor. Nekkaz, 2010 yılında Avrupa'da burka ve peçe yasaklarıyla karşı karşıya olan kadınlara verilen para cezalarını ödemek için 2 milyon euro ayırdı.

8 ülkede 1542 kadına verilen 300 bin euroluk ceza, Nekkaz tarafından ödendi.

Cemil Yılmaz, Nekkaz'dan ilham aldıklarını vurguladı ancak cezaların ödenmesi için yurt dışından herhangi bir para kabul etmeyeceklerini söyledi.

Hollanda'da 1 Ağustos'ta yürürlüğe girecek olan yasak kararını, Danıştay'ın yanı sıra Uluslararası Af Örgütü ve Hollanda İnsan Hakları Enstitüsü de, "inanç özgürlüğüne aykırı olduğu" gerekçesiyle eleştiriyor.

Ancak Hollanda hükümeti, uygulamaya gerekçe olarak Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin (AİHM) kararını gösteriyor.

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi, 2014 yılında, Fransa'da yürürlüğe giren, sokakta yüzü tamamen kapatan giysilerin yasaklanmasının, insan haklarına aykırı olmadığına karar vermişti.

AİHM, geçen yıl da Belçika'da uygulamaya konan burka ve peçe yasağı ile ilgili olarak aynı karara vardı. Yasak kararının, insan haklarını ihlal etmediğini açıkladı.

Genel başkanlığını Nurullah Gerdan ve grup liderliğini Nourdin El Ouali'nin yaptığı Nida Partisi, 2018'deki yerel seçimlerde Rotterdam ve Lahey'de belediye meclisi üyelikleri elde etti.