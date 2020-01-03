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Hollanda'da polis 6 bombalı mektup ele geçirdi

Hollanda'da 6 iş yerine gönderilen bombalı mektuplar polis tarafından etkisiz hale getirildi.

03.01.2020 16:19 | Son Güncelleme: 03.01.2020 16:19 Hollanda'da polis 6 bombalı mektup ele geçirdi

'da 6 iş yerine gönderilen bombalı mektuplar polis tarafından etkisiz hale getirildi. , 'mektupların patlamadığı' için herhangi bir hasara veya yaralanmaya sebep olmadığını bildirdi.

Hollanda'nın , ve Rotterdam kentlerinde çeşitli iş yerilene gönderilmiş 6 tane bombalı mektup polis tarafından etkisiz hale getirildi. Hollanda polisi tarafından yapılan açıklamada, bir haftalık süre içinde Amsterdam'da bir otele ve benzin istasyonuna, Utrecht'te bir emlak firmasına, Rotterdam'da ise bir otomotiv firması ile benzin istasyonuna bombalı mektuplar gönderildiği belirtildi. 6'ncı bombalı mektubun ise diğer mektupların gönderici adresinde ele geçirildiği açıklandı. Bombalı mektuplarla ilgili soruşturma sürecinin devam ettiğini belirten polis, mektupların patlamadan etkisiz hale getirilmesi nedeniyle ciddi hasar ve yaralanma meydana gelmediğini belirtti. 

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

------------------------------Bomba imha ekibinin otele girişi



Amsterdam, Hollanda, Utrecht, Polis, Güncel

Kaynak: DHA

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