Haberler » 3. Sayfa » Haber

Hollanda'da polis papağanı gözaltına aldı

Hollanda'da polis hırsızlık şüphesiyle gözaltına aldığı kişinin papağanını da gözaltına aldı.

01.10.2019 09:39Hollanda'da polis papağanı gözaltına aldı
Hollanda'da polis hırsızlık şüphesiyle gözaltına aldığı kişinin papağanını da gözaltına aldı.

Hollanda'nın Lahey kentinde bir kişi hırsızlık yaptığı şüphesiyle polis tarafından gözaltına alındı. Polis, zanlıyı gözaltına alırken, zanlının omzunun üstünde bulunan papağanı da aldı. Polis zanlıyı nezarete atarken 'tanık' olarak değerlendirdiği papağanı da götürdü. Utrecht'te yapıldığı düşünülen hırsızlık olayı ile ilgili yapılan ilginç gözaltı işleminde papağanında nezarete götürülmesinden sonra polis papağana yiyecek vererek cam ile çevrili gözaltı bölmesinde tuttu. Lahey Polis Merkezi papağanın fotoğrafını çekerek sosyal medya hesaplarından Papağan'ın gözaltı işlemi sırasında tanık sıfatıyla alındığı' bilgisine yer verildi. Mizah amaçlı yapılan paylaşıma tüm dünya kamuoyundan ilgi de yoğun oldu. - LAHEY

Hollanda, Lahey, Polis, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

YORUMLAR
Son Dakika 3. Sayfa Haberleri
12:52 7 ilde FETÖ operasyonu yapıldı
12:51 Konya'da apartmanda yangın büyümeden söndürüldü
12:48 Edremit'te mülteci operasyonu
12:47 Yaşından çok hapis cezası bulunan kadın yakalandı
12:46 Kuş Cenneti onlara emanet
12:43 Bandırma'da uyuşturucu operasyonu
12:41 İstanbul'da kaçak akaryakıt operasyonu: 25 tona yakın akaryakıt ele geçirildi