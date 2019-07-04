04.07.2019 16:25
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Hollanda'da Rohingya halkına ilişkin önerge kabul edildi

Hollanda

Hollanda Temsilciler Meclisinde, hükümetin, Myanmar'ın Arakanlı Müslümanlara karşı yaptığı soykırıma yönelik Uluslararası Adalet Divanı'nda (UAD) dava başlatılabilmesi için araştırma yapmasını isteyen önerge kabul edildi.

Hollanda Temsilciler Meclisinde, hükümetin, Myanmar'ın Arakanlı Müslümanlara karşı yaptığı soykırıma yönelik Uluslararası Adalet Divanı'nda (UAD) dava başlatılabilmesi için araştırma yapmasını isteyen önerge kabul edildi.
Myanmar'ın Arakanlı Müslümanlara karşı yaptığı soykırıma yönelik UAD'de dava başlatılabilmesi için Hollanda hükümetinden bunu destekleyecek ülkeleri bulmasını isteyen önerge, çoğunluğun oyuyla Meclisten geçti.
Önergede, Myanmar yönetimince Rohingya halkına karşı "ciddi soykırım olasılığı" bulunduğu belirtiliyor.
Ayrıca Birleşmiş Milletler (BM) Soykırım Suçunun Önlenmesi ve Cezalandırılması Sözleşmesi kapsamında önergede, Hollanda hükümetinden diğer ülkelerin desteğiyle UAD'de davanın açılması ihtimallerinin araştırılması talep ediliyor.
Kaynak: AA
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