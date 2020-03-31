Haber, Son Dakika, Haberler
Menü

Hollanda'da sağlık personeline Kur'an-ı Kerim'den ayetle teşekkür

Hollanda'da bir hastanenin karşısındaki otobüs durağına asılan ve Kur'an-ı Kerim'den bir ayetin yer aldığı afişle, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele eden sağlık personeline teşekkür edildi.

31.03.2020 19:28 | Son Güncelleme: 31.03.2020 19:28
Hollanda'da sağlık personeline Kur'an-ı Kerim'den ayetle teşekkür
Hollanda 'da bir hastanenin karşısındaki otobüs durağına asılan ve Kur'an-ı Kerim'den bir ayetin yer aldığı afişle, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele eden sağlık personeline teşekkür edildi.
Milli Görüş Teşkilatlarına bağlı Amersfoort Rahman Camisi yöneticileri, Kovid-19 krizinde yoğun bir şekilde çalışan sağlık personeline teşekkür etmek için afiş hazırladı.
Meander Hastanesi'nin karşısındaki otobüs durağına asılan İngilizce ve Hollandaca yazılı afişte, Kur'an-ı Kerim'den "Her kim bir canı kurtarırsa bütün insanları kurtarmış gibi olur." ayeti yer aldı.
Ayrıca afişte "Teşekkürler sağlık personeli" ifadeleri kullanıldı.
Rahman Camisi Başkanı Ramazan Yıldız, AA muhabirine, bu süreçte sağlık personellerine büyük emekler harcadıklarından dolayı teşekkür amaçlı bir afiş hazırladıklarını söyledi.
Yıldız, "Sağlık personelleri koronavirüsten dolayı insanların sağlığı için çok zahmet çekiyor ve zaman zaman uykusuz kalıyorlar. Biz de bunun için kendilerine nasıl teşekkür edebiliriz diye düşündük ve hastanenin karşısındaki otobüs durağına İngilizce ve Hollandaca durumla bağlantılı bir ayetin asılmasına karar verdik." dedi.
Sağlık personeline bir şekilde yardımcı olmak istediklerini belirten Yıldız, "Normalde onlar bizi motive ediyorlar, bu süreçte ise onların motivasyona ihtiyacı var. İnanç farkı gözetmeksizin onlara Kur'an-ı Kerim'in 5'inci suresinin 32'inci ayeti ile teşekkür ederek onları motive etmeye çalıştık. Ayrıca ülkede yaşayan Müslümanlar olarak bu toplumda bir yerimiz olduğunu da göstermiş olduk." ifadesini kullandı.
Yıldız, asılan panoya bilerek kim tarafından yapıldığını belirtmemek için logo ve isim kullanmadıklarına dikkat çekerek, "Maksadımız kendimizin değil Allah'ın ayetinin öne çıkmasıdır. Biz bunu sadece Allah rızası için yaptık." diye konuştu.
Koronavirüs kaç can aldı? Hangi ülkede kaç kişi koronavirüs nedeniyle öldü?
Koronavirüs nedir? Coronavirus belirtileri nelerdir? Koronavirüs tedavisi nasıl yapılır? Koronavirüs hakkında merak edilenler ve sıkça sorulan sorular

Kaynak: AA

Etiketler: Hollanda, Güncel
Abone Ol
Google'da Takip Et
Paylaş
Facebook'ta Paylaş!
Twitter'da Paylaş!
Whatsapp'da Paylaş!
Haberler ›› Güncel ››Hollanda'da sağlık personeline Kur'an-ı Kerim'den ayetle teşekkür - Haberler

Güncel Manşet

Haberler

Test sayısının arttığını belirten Bakan Koca, vatandaşlara çağrı yaptı Haberler
Test sayısının arttığını belirten Bakan Koca, vatandaşlara çağrı yaptı
Afrika’nın 6 ülkesinde koronavirüs vakası tespit edilmesi Haberler
Afrika'nın 6 ülkesinde koronavirüs vakası tespit edilmesi
Türkiye’de korona ölümleri 214’e yükseldi, vaka sayısı 13 bini aştı Haberler
Türkiye'de korona ölümleri 214'e yükseldi, vaka sayısı 13 bini aştı
Hazine arazisi kiralayan çiftçilerin kira ödemeleri ertelendi Haberler
Hazine arazisi kiralayan çiftçilerin kira ödemeleri ertelendi
Dünya genelinde koronavirüs ölümlerinde bir eşik daha aşıldı Haberler
Dünya genelinde koronavirüs ölümlerinde bir eşik daha aşıldı
İtalya’da korona bilançosu ağırlaşıyor! Bir günde 837 kişi öldü Haberler
İtalya'da korona bilançosu ağırlaşıyor! Bir günde 837 kişi öldü
Koronaya yakalanan Kırklareli Valisi karantinaya alındı Haberler
Koronaya yakalanan Kırklareli Valisi karantinaya alındı
İBB, yardım kampanyasının hesabına konulan bloke için harekete geçti Haberler
İBB, yardım kampanyasının hesabına konulan bloke için harekete geçti

Son Dakika Güncel Haberleri

20:48: Polonya'da Kovid-19 nedeniyle çocukların ebeveynsiz sokağa çıkması yasaklandı - Haber 20:48: Ankara'da umre dönüşü karantinaya alınanlardan 168'i tahliye edildi - Haber 20:47: - YTB'den yurt dışındaki vatandaşlar için covid-19 videosu - Haber 20:46: Fethiye'de yasa dışı bahis operasyonunda 8 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest kaldı - Haber 20:43: - İtalya, korona virüs nedeni ile hayatını kaybeden vatandaşları için yas tuttu- Bayraklar yarıya... - Haber 20:12: ABD Dışişleri Bakanı Pompeo: Irak'taki saldırılara yanıt vereceğiz - Haberler 20:08: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: Test sayımız yüzde 25,2 arttı, sosyal izolasyondan taviz vermeyelim - Haber 19:49: Son Dakika: Türkiye'de koronavirüs vaka sayısı 13 bin 531'e, can kaybı ise 214'e yükseldi - Haber 19:26: Son Dakika: Dünya genelinde koronavirüs nedeniyle ölenlerin sayısı 40 bini aştı - Haber 19:09: Son Dakika: İtalya'da koronavirüsten ölenlerin sayısı 12 bin 428'e yükseldi - Haber 18:50: Son Dakika: Kırklareli Valisi Osman Bilgin'in koronavirüs testi pozitif çıktı - Haber