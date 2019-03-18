Hollanda'da Silahlı Saldırı (2)

Hollanda
'nın Utrecht
kentinde, bir kişinin tramvay durağı çevresinde açtığı ateşte, birçok kişinin vurularak yaralandığı belirtildi.
Utrecht polisi, 24 Ekim
Meydanı yakınlarında bulunan Oudenrijn Hastanesi civarında silahlı saldırının gerçekleştirildiğini, saldırı sebebiyle yaralıların olduğunu duyurdu. Polis
kaçan saldırının peşine düştü. Bölgeye terör uzmanı ekipler de yönlendirildi. Helikopterler de havadan takip yapıyor. Yaralılar ambulamslar ile hastaneye kaldırıldı.
Hollanda polisi, 'terör' saldırısı olmasından şüpheleniyor.
Dünya
Kaynak: DHA