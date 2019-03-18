Hollanda'da Silahlı Saldırı (3)

Kaynak: AA

Hollanda'nın Utrecht kentindeki 24 Ekim Meydanı'nda silahlı saldırı düzenlendi. Saldırıda yaralananlar olduğu bildiriliyor.Hollanda polisinden yapılan yazılı açıklamada, 24 Ekim Meydanı'nda düzenlenen saldırıda yaralananlar olduğu belirtildi.Açıklamada, saldırının bir tramvayın içinde gerçekleştiği, olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibinin ulaştığı kaydedildi.Hollanda basınında çıkan haberlerde ise meydanın etrafının trafiğe kapatıldığı ve olayın sebebinin henüz belli olmadığı ifade edildi.