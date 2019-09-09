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Hollanda'da silahlı saldırı… çok sayıda yaralı var

Hollanda'nın Dordrecht şehrinde silahlı bir kişinin açtığı ateşte çok sayıda kişinin yaralandığı, saldırıda hayatını kaybedenlerin de bulunduğu belirtiliyor.

09.09.2019 21:29 Hollanda'da silahlı saldırı… çok sayıda yaralı var
Hollanda'nın Dordrecht şehrinde silahlı bir kişinin açtığı ateşte çok sayıda kişinin yaralandığı, saldırıda hayatını kaybedenlerin de bulunduğu belirtiliyor.

Hollanda polisi de sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, olay yerinde olduklarını ve konuyu araştırdıklarını duyurdu. Dordrecht Belediye Başkanı Wouter Kolff da sosyal medya hesabından 'çok ciddi bir silahlı saldırı' ile karşı karşıya olduklarını ve olay yerine gittiğini duyurdu.

Yerel medya olayın bir terör saldırısı olmadığının değerlendirildiğini, polisin olayın meydana geldiği sokakta bulunduğunu duyurdu.



Hollanda, Güncel

Kaynak: DHA

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