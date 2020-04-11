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Hollanda'da son 24 saatte bin 316 vaka

Hollanda'da korona virüs nedeniyle son 24 saatte bin 316 vakanın görülmesiyle toplam vaka sayısı 24 bin 413'e ulaştı.

11.04.2020 15:30 | Son Güncelleme: 11.04.2020 15:30
Hollanda'da son 24 saatte bin 316 vaka
Hollanda 'da korona virüs nedeniyle son 24 saatte bin 316 vakanın görülmesiyle toplam vaka sayısı 24 bin 413'e ulaştı.

Dünya genelinde hızla yayılmaya devam eden öldürücü korona virüsü Hollanda'da etkisini artırmaya devam ediyor. Hollanda Ulusal Halk Sağlığı, son 24 saat içerisinde Hollanda'da bin 316 kişi enfekte olduğunu açıkladı. Ülkede toplam vaka sayısı 24 bin 413'e yükseldi. 132 kişinin de hayatını kaybetmesi sonucu ölü sayısı ise 2 bin 643'e yükseldi. - AMSTERDAM

Kaynak: İHA

Etiketler: Hollanda, 3. Sayfa
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