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Hollanda'da son 24 saatte koronavirüsten 122 ölüm

Hollanda'da koronavirüs (Covid-19) nedeniyle son 24 saatte 122 kişi yaşamını yitirdi.

14.04.2020 16:06 | Son Güncelleme: 14.04.2020 16:06
Hollanda'da son 24 saatte koronavirüsten 122 ölüm

Hollanda 'da koronavirüs (Covid-19) nedeniyle son 24 saatte 122 kişi yaşamını yitirdi. Ülkede toplam ölü sayısı 2 bin 945'e çıktı.

Hollanda'da bir günde 122 kişinin daha koronavirüsten hayatını kaybetmesiyle toplam can kaybı 2 bin 945'e ulaştı. Ülkede toplam vaka sayısı ise 27 bin 419 olarak açıklandı.


Kaynak: DHA

Etiketler: Koronavirüs, Hollanda, Dünya
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