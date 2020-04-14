Hollanda'da son 24 saatte koronavirüsten 122 ölüm

Hollanda 'da koronavirüs (Covid-19) nedeniyle son 24 saatte 122 kişi yaşamını yitirdi. Ülkede toplam ölü sayısı 2 bin 945'e çıktı.

Hollanda'da bir günde 122 kişinin daha koronavirüsten hayatını kaybetmesiyle toplam can kaybı 2 bin 945'e ulaştı. Ülkede toplam vaka sayısı ise 27 bin 419 olarak açıklandı.