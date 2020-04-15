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Hollanda'da son 24 saatte koronavirüsten 189 ölüm

Hollanda'da son 24 saatte koronavirüs (Covid-19) nedeniyle 189 kişi yaşamını yitirdi.

15.04.2020 15:03 | Son Güncelleme: 15.04.2020 15:03
Hollanda'da son 24 saatte koronavirüsten 189 ölüm

Hollanda 'da son 24 saatte koronavirüs (Covid-19) nedeniyle 189 kişi yaşamını yitirdi. Ülkede ölü sayısı 3 bin 134'e çıktı.

Hollanda'da koronavirüs nedeniyle bir günde 189 kişinin daha ölmesiyle toplam can kaybı 3 bin 134'e yükseldi. Ülkede koronavirüs tespit edilenlerin sayısı ise 28 bin 153'e ulaştı.


Kaynak: DHA

Etiketler: Koronavirüs, Hollanda, Dünya
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