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Hollanda'da son 24 saatte koronavirüsten 86 ölüm

Hollanda'da son 24 saatte koronavirüs (Covid-19) nedeniyle 86 kişi yaşamını yitirdi.

13.04.2020 16:08 | Son Güncelleme: 13.04.2020 16:08
Hollanda'da son 24 saatte koronavirüsten 86 ölüm

Hollanda 'da son 24 saatte koronavirüs (Covid-19) nedeniyle 86 kişi yaşamını yitirdi. Ülkede ölü sayısı 2 bin 823'e yükseldi.

Hollanda'da son bir günde 86 kişinin hayatını kaybetmesiyle toplam ölü sayısı 2 bin 823'e yükseldi. Ülkede koronavirüs tespit edilen vaka sayısı ise 26 bin 551 olarak açıklandı.


Kaynak: DHA

Etiketler: Koronavirüs, Hollanda, Dünya
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