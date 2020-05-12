Hollanda'da sörfçüler dalgalarla yenildi 5 ölü, 5 yaralı

Hollanda'da sörfçüler dalgalarla yenildi 5 ölü, 5 yaralıHollanda, (DHA)- Hollanda'nın Lahey şehrindeki bir sahil beldesinde bir grup sörfçü Kuzey Denizi'ndeki dalgalarla boğuştu.

12.05.2020 15:39 | Son Güncelleme: 12.05.2020 15:45
Hollanda'da sörfçüler dalgalarla yenildi 5 ölü, 5 yaralı
Hollanda, (DHA)- Hollanda'nın Lahey şehrindeki bir sahil beldesinde bir grup sörfçü Kuzey Denizi'ndeki dalgalarla boğuştu. Acil durum ekiplerinin olay yerine gelmesiyle birlikte 5 sörfçü kurtarılırken; diğer 5 kişinin ise cansız bedenine ulaşıldı.
Hollanda'nın Lahey şehrindeki sahil beldesi Scheveningen yakınlarında 10 kişilik sörfçüden oluşan grup Kuzey Denizi'ndeki dev dalgaların arasında mahsur kıldı. Acil durum ekiplerinin olay yerine gelmesiyle birlikte 2 kişinin cansız bedeni sudan çıkarılırken, 5 kişi kurtarıldı, bir kişi de hastaneye kaldırıldı. Gece olması nedeniyle arama kurtarmaya ara verildi. Sabah olmasıyla birlikte tekrar başlayan arama kurtarma çalışmalarına, dalgalı denizin kumsala çarpmasının neden olduğu kalın köpüğü temizlemek için helikopterle de devam edildi.
24 SONRA 3 SÖRFÇÜNÜN DAHA CANSIZ BEDENİNE ULAŞILDI
Sabahın erken saatlerinde yeniden başlayan Arama kurtarma çalışmasında ekipler daha sonra 3 kişinin daha cansız bedenine ulaştı.Olayla ilgili soruşturma devam ediyor. Hollanda’da sörfçüler dalgalarla yenildi 5 ölü, 5 yaralı

Kaynak: DHA

Etiketler: Kuzey Denizi, Hollanda, Lahey, Güncel, Haber

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