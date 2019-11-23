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Hollanda'da "Türkiye Güzellikleri" resim sergisi

Hollanda'nın başkenti Amsterdam'da düzenlenen Spor Toto Yılın Basın Fotoğrafları Yarışması'nda son 5 yılda ödül alan ve sergilenmeye değer görülen "Türkiye Güzellikleri" kategorisindeki fotoğraflar sanatseverlerle buluştu.

23.11.2019 20:02 | Son Güncelleme: 23.11.2019 20:02Hollanda'da
'nın başkenti 'da düzenlenen Toto Yılın Basın Fotoğrafları Yarışması'nda son 5 yılda ödül alan ve sergilenmeye değer görülen " Güzellikleri" kategorisindeki fotoğraflar sanatseverlerle buluştu.
Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığının (YTB) desteğiyle Türkiye Foto Muhabirleri Derneğince (TFMD) Amsterdam Yunus Emre Enstitüsünde (YEE) düzenlenen fotoğraf sergisinde Anadolu Ajansının da bulunduğu çeşitli kurumlardan 27 foto muhabirinin 41 eseri yer aldı.
Etkinlikte konuşan Türkiye'nin Amsterdam Başkonsolosu Engin Arıkan, sergiyi düzenleyen TFMD ve YTB yetkililerine teşekkür etti.
Arıkan, "Güzel bir serginin açılışında beraberiz. Herkesi Türkiye'nin her tarafından güzellikleri yansıtan bu fotoğrafları görmeye davet ediyorum." dedi.
TFMD Başkan Yardımcısı Osman Şişko da etkinliği dünyanın önemli kentlerine taşımayı amaçladıklarını söyledi.
Fotoğrafların kısa süre önce Rusya'nın başkenti Moskova'da sergilendiğini belirten Şişko, şunları kaydetti:
"35 yıldır aralıksız olarak düzenlediğimiz Yılın Basın Fotoğrafları Yarışması'na 6 yıl önce özel bir kategori ekledik. Bu çalışma sayesinde Türkiye'nin güzelliklerini gösteren önemli bir fotoğraf arşivine sahip olduk. Bu zenginliğimizi, Türkiye'nin yurt dışında tanıtımına destek veren sergi ve söyleşilerle değerlendiriyoruz."
Açılışa Türkiye'nin Lahey Büyükelçiliği Müsteşarı Saygın İleri, TFMD başkan yardımcılarından Tolga Adanalı, YTB Kurumsal İlişkiler ve İletişim Daire Başkanı Yakup Halit Bulut ve YTB Kurumsal İlişkiler ve İletişim Uzmanı Atılgan Ulutaş'ın yanı sıra Türk sivil toplum kuruluşlarının yetkilileri katıldı.
Sergi, Amsterdam YEE'de 5 gün boyunca gezilebilecek.

yurtdışı Türkler ve Akraba Toplulukları, Amsterdam, Hollanda, Türkiye, Güncel

Kaynak: AA

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