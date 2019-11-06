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Hollanda'da uçak korsanlığı ihbarı asılsız çıktı

Hollanda'nın Amsterdam Schiphol Havalimanı'nda uçak korsanlığı protokolünün yanlışlıkla etkinleştirildiği belirtildi.

06.11.2019 23:57 | Son Güncelleme: 07.11.2019 00:02 Hollanda'da uçak korsanlığı ihbarı asılsız çıktı
Hollanda'nın Amsterdam Schiphol Havalimanı'nda uçak korsanlığı protokolünün yanlışlıkla etkinleştirildiği belirtildi. Yetkililer havalimanında durumun normale döndüğünü duyurdu.

Hollanda'nın Amsterdam Schiphol Havalimanı'nda Air Avrupa Havayollarına ait bir uçakla ilgili yapılan ihbar polisi alarma geçirdi. Güvenliğin en üst seviyeye çıkarıldığı olay sonrasında özel harekat polisleri havaalanına sevk edildi. Olay sonrasında yetkililer tarafından yapılan açıklamada durumun normale döndüğü, uçak korsanlığı protokolünün yanlışlıkla etkin hale getirilerek yanlış kod girildiği ve güvenlik güçlerinin soruşturmayı tamamlamak üzere olduğu aktarıldı. - AMSTERDAM

Schiphol Havalimanı, Amsterdam, Hollanda, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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