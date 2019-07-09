09.07.2019 12:15
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Hollanda'da uçuşa hazırlanan iki uçak çarpıştı

Hollanda

Hollanda'nın Amsterdam Schiphol Havalimanı'nda uçuşa hazırlanan iki uçak çarpıştı.

Hollanda'nın Amsterdam Schiphol Havalimanı'nda uçuşa hazırlanan iki uçak çarpıştı.
Hollanda basınında çıkan haberde, havalimanında bu sabah uçuşa hazırlanan Hollanda Kraliyet Hava Yolu (KLM) ve İngiliz havacılık şirketi Easyjet uçaklarının çarpıştığı belirtildi.
Haberde, Madrid ve Londra seferine hazırlanan uçaklarda hasar oluştuğu, uçakta bulunan yolcuların yaralanmadığı ifade edildi.
Olayla ilgili araştırmanın başlatıldığı ifade edilen haberde, uçaktan çıkarılan yolcular için başka bir uçak ayarlanmaya çalışıldığı kaydedildi.
Kaynak: AA
Schiphol Havalimanı, Amsterdam, Hollanda, Güncel

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