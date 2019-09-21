Hollanda'da Ulusal Çiş Günü: Yoğun caddelere her 500 metrede bir umumi tuvalet yapılması için çağrı...

Hollanda'da idrar kaçırma sorunu yaşayan 850 bin kişinin, cadde ve sokaklarda yeterli sayıda umumi tuvalet bulunmadığı için evde kalmaya mahkum edildiği açıklandı.

Mesane sorunu yaşayan kişilerin sorunlarına çözüm bulmak amacıyla kurulan Hollanda Kontinans Vakfı, alışverişin yoğun olduğu cadde ve sokaklarda her 500 metrede bir umumi tuvalet yapılmasını istiyor.

Hollanda'da her yıl Eylül ayının üçüncü perşembesi, "Ulusal Çiş Günü" (Nationale Plasdag) ilan ediliyor.

Hollanda Kontinans Vakfı, bu yılki "Çiş Günü" etkinliklerinde, idrar tutamama sorunu yaşayan insanların sorununu bir kez daha gündeme taşıdı.

Vakıf, Hollanda'daki belediyelere, bu konuya daha fazla duyarlılık göstermeleri ve yeterli sayıda umumi tuvalet için harakete geçmeleri çağrısında bulundu.

Kontinans Vakfı sözcüsü Karel van Koppen'e göre, Hollanda'daki her 20 kişiden biri, idrar tutamama sorunu nedeniyle evden çıkmamayı tercih ediyor. Yeterli tuvalet bulamama sorunu nedeniyle, 850 bin Hollandalı evde kalmaya mahkum ediliyor.

Koppen, tuvalet sorunu yüzünden dışarı çıkamayan yüzbinlerce kişinin, alışveriş ihtiyacını internet aracılığıyla gidermeye çalıştığını belirtiyor.

Vakıftan yapılan açıklamada, bir çok belediyenin, bu sorundan yeterince haberdar olmadığı vurgulanarak, yeterli sayıda umumi tuvalet bulunmamasının Hollanda'nın da imzaladığı Birleşmiş Milletler (BM) Engelli Sözleşmesi'ne aykırı olduğu belirtildi.

Kontinans Vakfı, belediye meclislerine, tuvalet sorununun çözümü konusunda ivedilikle harekete geçme çağrısı yaptı. Vakfın araştırmasına göre, idrar tutamama sorunu yaşayan kişilerin 5 dakika içinde tuvalet bulmalarının sağlanması gerekiyor. Aksi halde, tuvalete yetişmekte çok geç kalmış oluyorlar.

Bu nedenle alışverişin yoğun olduğu merkezler ile yaya ve dinlenme alanlarında her 500 metrede bir umumi tuvalet bulunması gerektiğine işaret ediliyor.

Vakfa göre, idrar sorunu hala insanlar arasında bir tabu. Tuvalet eksikliği, idrar kaçırma sorununu doktoru ile bile konuşmaktan çekinen yüzbinlerce kişinin "sosyal izolasyonuna" yol açıyor.

Vakıf sözcüsü van Koppen, Hollanda Televizyonu'na (NOS) yaptığı açıklamada, belediyelerin umumi tuvalet yapımının yanı sıra, işyerleri ile kafe ve restoranlarla anlaşmalar yaparak, buralardaki tuvaletlerin halkın kullanımına açılmasını sağlamasını istedi.

Ülkenin ikinci büyük kenti Rotterdam'da 35 yiyecek içecek şirketi, kapılarına astıkları yeşil etiketlerle, tuvaletlerin dışarıdan gelenler tarafından ücretsiz olarak kullanılmasına izin veriyor.

Ayrıca Rotterdam kent merkezinde çok sayıda modern umumi tuvalet de bulunuyor. Kontinantas Vakfı, Hollanda'daki diğer belediyelerin de, Rotterdam'dakine benzer politikalar izlemesini istiyor.