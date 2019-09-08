Hollanda'da "yaşamaktan bıkan yaşlılara ötanazi" tartışması

Hollanda'da hükümet ortağı Demokratlar 66 (D66) Partisi tarafından hazırlanan, yaşamaktan bıkan yaşlı insanlar için ötanazi hakkı getirilmesine ilişkin öneri, koalisyon ortakları arasında tartışma yarattı.

Koalisyonda yer alan 'Hristiyan partiler', öneriye dini kaygılar nedeniyle karşı çıkıyor. Hükümet ortakları Hristiyan Birliği Partisi (CU) ve Hristiyan Demokrat Parti (CDA) yasa önerisi için "şaşırtıcı ve rahatsız edici" yorumunu yapıyor.

Hollanda'da 100 yaşın üzerindeki kişi sayısı hızla artarken, daha fazla yaşamak istemediğini söyleyen kimi yaşlılar, kendilerine ölüm hakkı tanınması gerektiğini savunuyor.

Yıllardır bu kesimin talebini gündeme getiren D66 Milletvekili Pia Dijkstra, "Yaşamaktan bıkan insanlara ötanazi hakkı verilmesini" öngören bir yasa önerisi hazırladı.

Öneriye göre, daha fazla yaşamak istemeyen yaşlılar, birkaç ay boyunca danışman gözetiminde olacak. Özel eğitimli bu danışman, yaşlı kişinin ölüm konusunda gerçekten istekli olup olmadığını ataştıracak.

Hem ötanazi talep eden yaşlı hem de onun yakınları ile düzenli görüşmeler yapan uzmanın raporu doğrultusunda, ölüm hakkı tanınacak. Kişi isterse, son dakikaya kadar bu talebinden vazgeçebilecek.

Önümüzdeki günlerde meclis gündemine gelecek olan yasa önerisi, hükümet ortağı Hristiyan partilerinin tepkisine neden oldu. Hristiyan Birliği Partisi (CU) lideri Gert - Jan Segers, öneriyi "şaşırtıcı ve rahatsız edici bulduğunu" söyledi.

Segers, koalisyon partilerinin yaşlıların sorunları konusunda genel bir araştırma yapılması konusunda anlaşma yaptığını anımsattı. CU lideri, 2020 yılı başına kadar sürecek olan araştırma tamamlanmadan, ötanazi önerisinin gündeme getirilmesini eleştirdi.

Hristiyan Demokrat Partisi (CDA) lideri Pieter Heerma da, Sağlık Bakanlığı tarafından yürütülen kapsamlı araştırmanın sonuçlarının beklenmesinden yana. Heerma'ya göre, araştırma, yaşlıların yalnızlık sorunu ve çözümleri de dahil ötanazi hakkından daha geniş konuları kapsıyor.

CDA lideri, Hollanda Televizyonu'na (NOS) yaptığı açıklamada, "Yaşlılar, yalnızlık yüzünden yaşamak istemiyorsa, daha iyi bakım sağlanmalı. İntihar konusunda yardımcı olmak çözüm değil" dedi.

D66 ise, koalisyon anlaşması ile çelişse de, yaşlılara ötanazi hakkı önerisine sahip çıkıyor.

Ötanazi için başvuranların sayısı artıyor

Hollanda'da gönüllü olarak yaşamını sonlandırmak isteyenlerin sayısında da rekor düzeyde artış olduğu açıklandı.

Ülkedeki ötanazi uygulaması konusunda tek yetkili kurum olan Lahey'deki Yaşam Sonu Kliniği'nden yapılan açıklamada, bir önceki yıla göre ötanazi taleplerinde yüzde 15 artış oldu.

Kliniğe göre, temmuz ayında rekor sayıda başvuru oldu. 308 kişi, ötanazi talebinde bulundu. Bunların dörtte birine ölüm hakkı tanındı.

Kliniğe yapılan başvurulardaki artışa gerekçe olarak, aile hekimlerinin sorumluluk almak istememeleri gösteriliyor. Geçtiğimiz günlerde, bir aile hekimi, 84 yaşındaki demanslı hastasının rızası için yeterince çaba göstermediği gerekçesiyle suçlanmıştı.

Mahkeme tarafından suçlu bulunan ancak ceza verilmeyen hekimin başına gelenler yüzünden, diğer meslektaşlarının, hastalarını doğrudan Lahey'deki kliniğe yönlendirdikleri belirtildi.

Bu arada klinikte ötanazi yapılmadığını, uygulamanın hastaların evlerinde gerçekleştirildiğini belirten Yaşam Sonu Kliniği, adını "Ötanazi Uzmanlık Merkezi" olarak değiştirdi. Hollanda'da 2002 yılından bu yana yasal olarak ötenazi uygulaması yapılıyor.