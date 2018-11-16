Hollanda'da Yüksek Mahkeme "İşgal" Tepkisine Verilen Cezayı Onadı

Hollanda
'da bir yüksek mahkeme, Hollanda Azerbaycan
Türk Kültür Derneği Başkanı İlhan Aşkın'ın bir miting sırasında "Karabağ
Ermenilere mezar olacak" ifadesini kullanması nedeniyle aldığı 120 saat zorunlu çalışma cezasını onadı.
Zwolle Yüksek Mahkemesi, yerel mahkemenin, Türk vatandaşlarını Ermenilere karşı nefret ve şiddet söylemleriyle kışkırttığı gerekçesiyle Aşkın'a verdiği 120 saat çalışma cezasını onadı.
Aşkın, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bir üst mahkemeye başvurarak karara itiraz edeceklerini söyledi.
Mücadeleye devam edeceğini kaydeden Aşkın, "Bir üst mahkemeden de olumlu sonuç alamazsam Avrupa
İnsan Hakları Mahkemesine (AİHM) başvuru yapacağım." dedi.
Aşkın, mitingdeki ifadesinin, Karabağ'ı işgal eden, halen orada bulunanlar ile orayı yönetenlere karşı olduğunu ifade ederek, "Bizim sorunumuz Karabağ'daki işgalci güçlerledir." diye konuştu.
İlhan Aşkın, Hollanda'nın Almelo
kentinde 2014'te Ermeni kilisesinin bahçesine dikilen sözde Ermeni soykırımı anıtını protesto mitingi sırasında yaptığı konuşmada, "Karabağ Ermenilere mezar olacak" ifadesini kullanmış ve hakkında dava açılmıştı.
Almelo Mahkemesi, geçen yıl, Türk vatandaşlarını Ermenilere karşı nefret ve şiddet söylemleriyle kışkırttığı gerekçesiyle Aşkın'a 120 saat çalışma cezası vermiş ve aynı ifadeyi 2 yıl içinde tekrar kullanması halinde 1 ay hapis cezasına mahkum edileceğine hükmetmişti.
Aşkın, karara itiraz ederek üst mahkemeye başvurmuştu.
Karabağ,Hollanda