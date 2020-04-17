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Hollanda'daki 349 Türk vatandaşı THY uçağıyla Samsun'a getirildi

Hollanda'da bulunan 349 Türk vatandaşı, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri kapsamında Türkiye'ye getirildi.

17.04.2020 18:16 | Son Güncelleme: 17.04.2020 18:34
Hollanda'daki 349 Türk vatandaşı THY uçağıyla Samsun'a getirildi
Hollanda 'da bulunan 349 Türk vatandaşı, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri kapsamında Türkiye 'ye getirildi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatı, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın koordinasyonu ve Dışişleri Bakanlığının çalışmasıyla 59 ülkeden yaklaşık 25 bin vatandaşın yaklaşan ramazan ayı ve bayramını evlerinde geçirebilmesi amacıyla başlatılan tahliye operasyonu kapsamında Hollanda'nın başkenti Amsterdam'dan getirilen 349 Türk vatandaşı, THY uçağıyla Samsun Çarşamba Havalimanı'na indi.
Görevliler tarafından uçağın içinde pasaport kontrolü yapılan ve sağlık taramasından geçirilen yolculardan ateşi yüksek çıkan bir kişi, Sağlık Bilimleri Üniversitesi Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine götürüldü.
Yolcuların bavulları da AFAD ekiplerince dezenfekte edildi.
Türkiye'ye gelen yolcular, bu imkanı sağladığı için Cumhurbaşkanı Erdoğan ile organizasyonu gerçekleştiren Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay ve Dışişleri Bakanlığı yetkililerine teşekkür ederek "Bu süreci memleketimizde geçirebileceğiz. Ramazanı ve bayramı burada geçireceğimiz için mutluyuz." ifadesini kullandı.
Yurt dışından getirilenler, daha sonra apronda bekletilen otobüslerle karantina sürecini geçirecekleri Kredi ve Yurtlar Kurumu yurduna yerleştirilmek üzere Tokat'a gönderildi.

Kaynak: AA

Etiketler: Türk Hava Yolları, Hollanda, Türkiye, Samsun, Güncel
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