Hollanda'daki Silahlı Saldırı

Hollanda
emniyet yetkilileri, Utrecht
kentindeki silahlı saldırıyla ilişkili olarak Türk kökenli Gökman Tanış'ın arandığını bildirdi.
Utrecht Polisi, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, bu sabahki saldırıyla ilgili olarak, 37 yaşındaki Türkiye
doğumlu Gökman Tanış'ın arandığını belirtti.
Açıklamada, Tanış'ı görenlerin kendisine yaklaşmaması ve polise haber vermesi çağrısında bulunuldu.
Hollanda'nın Utrecht kentindeki bir tramvayın içinde gerçekleşen silahlı saldırıda, yaralananlar olduğu kaydedilmişti.
Utrecht, Hollanda, Güncel
Kaynak: AA