- Hollanda
'daki silahlı saldırının şüphelisi Türk asıllı çıktı
UTRECHT - Hollanda Polisi Utrech şehrinde tramvaya düzenlenen silahlı saldırının şüphelisinin Türk asıllı olduğunu açıkladı. Hollanda'nın Utrecht
şehrinde bir tramvayda silahlı bir kişinin ateş açması sonucu 1 kişinin yaşamını yitirdi, birçok kişi yaralandı. Hollanda polisi saldırının şüphelilerinden birinin Türk asıllı Gökman Tanış olduğunu açıkladı. Polis, şüpheliyi görenlerin uzaklaşmasını ve polise ihbar etmesi konusunda uyarıda bulundu.
Utrecht, Hollanda, Güncel
Kaynak: İHA