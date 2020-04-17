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Hollanda'dan gelen minik Ömer Halis'in karantina süreci başladı

Hollanda'dan Türkiye'ye 346 Türk vatandaşı ile birlikte gelen 2 yaşında Ömer Halis karantinaya alındı.

17.04.2020 22:43 | Son Güncelleme: 17.04.2020 22:46
Hollanda'dan gelen minik Ömer Halis'in karantina süreci başladı
Hollanda 'dan Türkiye 'ye 346 Türk vatandaşı ile birlikte gelen 2 yaşında Ömer Halis karantinaya alındı.

Çin'de ortaya çıkan ve tüm dünyayı etkisi altına alan korona virüs salgını nedeniyle yurt dışında bulunan Türk öğrenciler ve vatandaşlar, Türkiye'ye getirilmeye devam ediliyor. Hollanda'dan ise 2'si bebek 346 Türk vatandaşı uçakla Samsun-Çarşamba Havalimanı'na getirildi. Sağlık kontrolünden geçirilerek yolcu otobüslerine bindirilen vatandaşlar kara yolu ile akşam saatlerinde Tokat'a getirildi. Kredi Yurtlar Kurumuna bağlı Gülsüm Ana yurdu önünde otobüslerden inen vatandaşlar Türk Bayrakları ve 'Ölürüm Türkiye'm' şarkısı ile karşılandı.

"Ömer Halis'i vatanına getirdim"

Bavullarını alarak yurtlara giriş yapan vatandaşlardan Emel Kaya'nın kucağındaki 2 yaşındaki Ömer Halis dikkat çekti. Kaya, yorucu geçen bir yolculuk sonrasında Tokat'a geldiklerini ifade ederek, "En önemlisi Ömer Halis'i vatanına getirdim. Çok mutluyum. Hollanda'ya gezmek için gitmiştik. 4 aydır oradaydık ama hiçbir şey vatanımıza değişilmez" dedi.

Türkiye geldiği için mutlu olduklarını ifade eden vatandaşlarda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkür etti. Vatandaşlar yurt binası girişinde ateşleri ölçülerek sağlık kontrolünden geçirildikten sonra 14 gün süre ile misafir edilecekleri odalarına çıkartıldı. - TOKAT

Kaynak: İHA

Etiketler: Ömer Halis, Hollanda, Türkiye, Güncel
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