Haberler » Güncel » Hollanda'dan gelip Şanlıurfa'da obezite ameliyatı oldu - Haber

Hollanda'dan gelip Şanlıurfa'da obezite ameliyatı oldu

Hollanda'da yaşayan Türk vatandaşı Alev Ersöz, Şanlıurfa'da obezite ameliyatı oldu.

06.12.2019 12:00 | Son Güncelleme: 06.12.2019 12:00Hollanda'dan gelip Şanlıurfa'da obezite ameliyatı oldu
'da yaşayan Türk vatandaşı Alev Ersöz, 'da obezite ameliyatı oldu.
Şanlıurfa Eğitim ve Araştırma Hastanesinden yapılan açıklamaya göre, Hollanda'da yaşayan Alev Ersöz, obezite ameliyatı olmak üzere Şanlıurfa Eğitim ve Araştırma Hastanesine başvurdu.
Hastanede obezite ameliyatı olan Ersöz, sağlığına kavuşarak taburcu edildi.
Kilolarından kurtulmak için çaba harcadığını ancak başarılı olamadığını anlatan Ersöz, "Yaklaşık 145 kiloya kadar çıktım ve Hollanda'da bu kilolarıma bir çözüm bulamadım. Sonra kayınbabamın tavsiyesi üzerine Şanlıurfa'ya gelip ameliyat olmaya karar verdim." şeklinde konuştu.
Genel Cerrahi Uzmanı Dr. Hasan Elkan ise son iki yılda 280'i hastanelerinde olmak üzere kentteki hastanelerde 430 obezite ameliyatı yapıldığını kaydetti.
Hastanelerinde haftada 4 ameliyat gerçekleştirdiklerini aktaran Elkan, "Son olarak Hollanda'da yaşayan Alev Ersöz'ün ameliyatını yaptık. Çok şükür ameliyat başarılı geçti ve bir sıkıntı yaşanmadı. Bize yurt içi ve yurt dışından hastalarımız geliyor. Alev Ersöz de yurt dışından gelen 6. hastamız oldu. Ekibimizle birlikte obezite ameliyatlarını başarılı bir şekilde sürdürüyoruz ve bunun için elimizden gelinin en iyisini yapmaya çalışıyoruz." ifadelerini kullandı.

Şanlıurfa, Hollanda, Güncel

Kaynak: AA

Güncel

Son Dakika Haberleri

12:45 DHA İSTANBUL BÜLTENİ - 2 - Haber
12:45 UCUZ DÖNERDE "YAĞ HİLESİ" TARTIŞMASI - Haber
12:43 Çevreci amonyak üretimi projesi - Haber
12:43 Uludağ'da kaybolan 2 dağcıyı arama çalışmaları 5'inci günde sürüyor (2) - Haber
12:39 Seferihisar Belediyesinden fuara gelen ziyaretçilere mandalina ikramı - Haber
12:37 Ermeni TV kanalından skandal ifadeler: Iğdır'ı Ermenistan toğrağı olarak gösterdiler - Haber
11:55 Kız öğrencilerinin pantolon boyunu ölçtüğü iddia edilen okul müdürü açığa alındı - Haber
11:26 Teröristlerin araziye tuzakladığı mayın infilak etti: 4 asker yaralı - Haber
11:25 Kamuoyu araştırması: Suriyeli mülteciler Türkiye'de mutlu, memleketine dönmek istemiyor - Haber
11:16 Gürbulak Sınır Kapısı'nda 18 ton siyanür ele geçirildi - Haber
6.12.2019 12:46:16