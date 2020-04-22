Hollanda'dan getirilen 349 kişi yurda yerleştirildi
Hollanda'dan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında Türkiye'ye getirilen 349 Türk vatandaşı Denizli'de öğrenci yurduna yerleştirildi.
22.04.2020 23:07 | Son Güncelleme: 22.04.2020 23:09
Vatandaşlar, otobüslerle karantina sürecini geçirecekleri Denizli'nin Pamukkale ilçesindeki Gençlik ve Spor Bakanlığına bağlı Prof. Dr. Cevat Akşit Erkek Öğrenci Yurdu'na getirildi ve burada AFAD görevlilerince Türk bayraklarıyla karşılandı.
Kaynak: AA