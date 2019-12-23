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Hollanda'dan Rusya'ya casusluk suçlaması

Hollanda Dışişleri Bakanı Stef Blok, Rusya'nın Batı ülkelerinde casusluk, istenmeyen müdahale ve siber operasyonlar yaptığını söyledi.

23.12.2019 14:24 | Son Güncelleme: 23.12.2019 14:24 Hollanda'dan Rusya'ya casusluk suçlaması
Dışişleri Bakanı Stef Blok, 'nın Batı ülkelerinde casusluk, istenmeyen müdahale ve siber operasyonlar yaptığını söyledi.
Temsilciler Meclisinin talebi üzerine, hükümetin "Rusya Stratejisi" ile ilgili yazılı açıklama yapan Blok, Rusya'nın Batı ülkelerinde casusluk, istenmeyen müdahale ve siber operasyonlar yaptığını ve bunun ülke yönetimiyle diyaloğu ve iş birliğini zorlaştırdığını belirtti.
Rusya'nın dijital araçları, manipülasyon, sabotaj, dezenformasyon ve casusluk için kullandığını vurgulayan Blok, "Rusya, casusluk, istenmeyen dış müdahale, askeri yıldırma, siber saldırılar ve ekonomik kaynakların konuşlandırılması gibi kendi çıkarlarına yönelik geniş araçlara sahiptir." ifadesini kullandı.
Blok, "Rusya'nın iddialı dış ve güvenlik politikası, (nükleer) kuvvetlerinin modernizasyonu ve güçlendirilmesi ile artan siber ve istihbarat tehdidi, Avrupa'da güvenliğin eskisine göre daha az öngörülebilir, daha az istikrarlı ve daha az güvenli hale gelmesine neden oldu." değerlendirmesinde bulundu.
Rusya'nın, 2014'te Ukrayna'da Malezya Hava Yollarına ait MH17 sefer sayılı uçağın düşürülmesiyle ilgili de dahil olmak üzere bazı konularda kasıtlı olarak dezenformasyon yaydığının altını çizen Blok, hükümetin, müttefiklerin ve ortaklarının korunmasına ve savunmasına yönelik yatırım yapma ve Rusya üzerinde baskı uygulama taahhüdünü sürdüreceğini kaydetti.
Blok ayrıca Rusya'nın güvenlik, istikrar, ekonomi ve enerji gibi her türlü alanda etkisi olan Batı için önemli bir komşu ve küresel oyuncu olmayı sürdürdüğünü kabul ettiklerini belirterek "Hollanda, Avrupa Birliği kapsamında, Rusya ile diyalog ve seçici iş birliğine açıktır ve bunu aramaya devam edecektir." açıklamasında bulundu.

Hollanda, Rusya, Güncel

Kaynak: AA

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