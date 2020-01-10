Haberler » Politika » Hollanda Dışişleri Bakanı Blok: 'Uçağın İran füzeleri tarafından vurulmuş olması oldukça muhtemel' - Haberler

Hollanda Dışişleri Bakanı Blok: "Uçağın İran füzeleri tarafından vurulmuş olması oldukça muhtemel"

BRÜKSEL (İHA) – Hollanda Dışişleri Bakanı Stef Blok, "Uçağın İran füzeleri tarafından vurulmuş olması oldukça muhtemel" dedi.

10.01.2020 18:19 | Son Güncelleme: 10.01.2020 18:24Hollanda Dışişleri Bakanı Blok:
BRÜKSEL (İHA) – Dışişleri Bakanı Stef Blok, "Uçağın İran füzeleri tarafından vurulmuş olması oldukça muhtemel" dedi.

Avrupa Birliği'ne (AB) üye 28 ülkenin dışişleri bakanları, Orta Doğu'daki durumu görüşmek üzere AB Dışişleri Bakanı Josep Borrell tarafından yapılan acil çağrıyla 'de toplandı. Hollanda Dışişleri Bakanı Stef Blok, toplantı öncesi gazetecilere yaptığı açıklamada, "Uçağın İran füzeleri tarafından vurulmuş olması oldukça muhtemel" ifadelerini kullandı.

Bakan Blok, Tahran'ın soruşturma sonuçlarına göre yeni bir yaptırımla karşılaşıp karşılaşamayacağı sorusuna ise, "Vereceğimiz tepkiyi, İran'ın sonraki adımlarının neler olacağı belirleyecek" cevabını verdi.

AB Dışişleri Konseyi üyelerinin Orta Doğu'daki mevcut durumu görüşmek üzere acil toplantısı Brüksel'de sürüyor. - BRÜKSEL

Avrupa Birliği, Hollanda, Brüksel, Politika

Kaynak: İHA

Politika

Son Dakika Haberleri

18:38  Çeşme'de 3 hırsızlık zanlısı yakalandı - Haberler
18:36  Tokyo Olimpiyatları: Çevreci yataklar için 'sekse dayanacak' garantisi - Haberler
18:36  Türköne'nin başvurusunu karara bağlayan Anayasa Mahkemesi: Hak ihlali yok - Haberler
18:32  Akrabaların kavgasında araya giren komşu yaralandı - Haberler
18:30  Bitlis'te terör örgütüne ait yaşam malzemesi ele geçirildi - Haberler
18:08  Pompeo'nun Süleymani suikastını haklı çıkarma için söylediği sözler olay yarattı - Haberler
17:31  Otomobil sürücüsü Enes ile avukat Cemre'nin öldüğü kazanın görüntüleri ortaya çıktı - Haberler
16:56  İran'da düşen Ukrayna'ya ait yolcu uçağının kara kutusunun görüntüleri yayınlandı - Haberler
16:28  Süleymani'nin kızı minbere silahla çıkarak ABD'yi tehdit etti - Haberler
16:04  Ukrayna'dan İran'da düşen uçakla ilgili açıklama: ABD çok önemli bir veriyi bizimle paylaştı - Haberler
10.01.2020 18:55:45