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BBC

Hollanda: Ensest mağdurlarına soyadı değiştirme kolaylığı

Hollanda hükümeti, ensest mağdurlarının, faillerle aynı soyadını taşımaktan kurtulmaları için, soyadı değişikliğini kolaylaştıran bir düzenlemeyi kabul etti.

02.02.2020 15:05 | Son Güncelleme: 02.02.2020 15:05Hollanda: Ensest mağdurlarına soyadı değiştirme kolaylığı

hükümeti, ensest mağdurlarının, faillerle aynı soyadını taşımaktan kurtulmaları için, soyadı değişikliğini kolaylaştıran bir düzenlemeyi kabul etti.

Ensest mağdurları, artık mahkeme kararına gerek kalmadan ve hiçbir ücret ödemeden, kolayca soyadlarını değiştirebilecek.

Düzenleme, aile içi şiddet mağdurlarını da kapsayacak.

Hollanda hükümeti, Hukuksal Koruma Bakanı Sander Dekker'in önerisi üzerine, ensest mağdurlarına soyadı değişikliği kolaylığı sağlamayı kararlaştırdı.

Bakan Dekker, ensest kurbanlarının genellikle fail ile aynı soyadına sahip olduğuna dikkati çekerek, değişiklik gerekçesini şöyle açıkladı:

"Bu acı verici geçmişten kurtulmak için yeni bir soyadı gerekiyor. Bunun için çaba harcamak da, eski yaraların yeniden açılmasına neden oluyor. Bu nedenle soyadı değişikliği kolay olmalı."

Hollanda'da bir yetişkin için isim değişikliği masrafı 835 euroya (yaklaşık 5 bin 500 lira) mal oluyor. Ayrıca ensest mağdurları, isim değişikliği için kesinleşmiş bir yargı kararına ihtiyaç duyuyordu.

Olay yargı aşamasındaysa, bağımsız bir uzman tarafından, soyadının mağdura, fiziksel ya da psikolojik yük getirdiği yönünde rapor isteniyordu.

Yeni düzenleme ile ensest mağdurları, mahkeme kararına gerek kalmadan ve hiçbir ücret ödemeden, soyadlarını kolayca değiştirebilecek.

Aile hekimi ya da başka bir uzmanın, "soyadı ile fiziksel ya da psikolojik sorunu olduğuna ilişkin" tavsiyesi yeterli olacak.

Soyadı değişikliğini kolaylaştıran karar, aile içi şiddet kurbanlarını da kapsayacak. Aile içi şiddet mağdurları da, ücretsiz soyadı değişikliği talebinde bulunabilecek.


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BBC


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