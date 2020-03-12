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Hollanda Eredivisie'ye koronavirüs ertelemesi

Hollanda 1'inci Ligi (Eredivisie) ve 2'nci Ligi'ndeki (Eerste Divisie) tüm maçlara dünyayı ve Avrupa'yı etkisi altına alan koronavirüs salgını nedeniyle 31 Mart tarihine kadar ara verildiği açıklandı.

12.03.2020 17:51 | Son Güncelleme: 12.03.2020 17:51
Hollanda Eredivisie'ye koronavirüs ertelemesi

Hollanda 1'inci Ligi (Eredivisie) ve 2'nci Ligi'ndeki (Eerste Divisie) tüm maçlara dünyayı ve Avrupa 'yı etkisi altına alan koronavirüs salgını nedeniyle 31 Mart tarihine kadar ara verildiği açıklandı.

Hollanda Birinci Ligi'nin (Eredivisie) resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, Hollanda 1'inci Ligi ve 2'nci Ligi'nde oynanacak müsabakaların, 31 Mart tarihine kadar koronavirüs salgını nedeniyle ertelendiği belirtildi. Karşılaşmaların ne zaman yapılacağına dair, bilgilendirmenin ise ileriki zamanlarda yapılacağı ifade edildi.


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Kaynak: DHA

Etiketler : Hollanda, Avrupa, Spor

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