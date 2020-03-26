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- Hollanda havadan denetime başladı

- Hollanda havadan denetime başladı Hollanda korona virüse karşı alınan önlemler kapsamında havadan denetime başladı.

26.03.2020 20:44 | Son Güncelleme: 26.03.2020 20:45
- Hollanda havadan denetime başladı
AMSTERDAM - Hollanda korona virüse karşı alınan önlemler kapsamında havadan denetime başladı. Helikopterlerle yapılan denetimlerde, kurallara uymayan vatandaşlar tespit edilerek cezai işlem uygulanıyor.
Dünya genelinde yayılmaya devam eden korona virüs salgınına karşı önlemler sıkılaştırılmaya devam ediyor. Hollanda'da salgına karşı alınan önlemler kapsamında yürüyen vatandaşların aralarına en az 1 buçuk metre mesafe koyması gerektiği belirtilirken, kurallara uymayan kişilere 400 Euro ceza verileceği açıklandı. Alınan önlemler kapsamında mağazalarda da müşterilerin ve görevlilerin arasında 1 buçuk metre mesafe olacağı, kurallara uymayan iş yerlerine ise 4 bin Euro ceza verileceği ifade edildi. Hasta olan vatandaşların evde kalmalarının zorunlu hale getirildiği ülkede, sokaklar helikopterlerle izleniyor. Helikopterle yapılan kontrollerde yan yana yürüyenler, bir araya gelen 3 kişiler tespit edilerek merkeze bildiriliyor. Merkezden görevli polislere durumun iletilmesi üzerine devriyede olan polisler, tespit edilen kişilerin yanına giderek cezai işlem uyguluyor.
Hollanda'da 6 bin 412 kişide Korona virüs tespit edilirken, virüs nedeniyle 356 kişi hayatını kaybetti. - Hollanda havadan denetime başladı

Kaynak: İHA

Etiketler: Hollanda, Güncel

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- Hollanda havadan denetime başladı

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