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Hollanda, Irak'ta IŞİD'e yönelik hava operasyonunda sivillerin de öldüğünü kabul etti

Hollanda Savunma Bakanlığı, Hollandalı askeri savaş uçaklarının 2015 yılında Irak'ın kuzeyinde IŞİD'in bomba imal ettiği iddia edilen bir fabrikaya düzenlediği hava saldırısında aralarında İŞİD militanlarıyla birlikte sivillerinde olduğu yaklaşık 70 kişinin hayatını kabul ettiğini açıkladı.

04.11.2019 17:27Hollanda, Irak'ta IŞİD'e yönelik hava operasyonunda sivillerin de öldüğünü kabul etti
Hollanda Savunma Bakanlığı, Hollandalı askeri savaş uçaklarının 2015 yılında Irak'ın kuzeyinde IŞİD'in bomba imal ettiği iddia edilen bir fabrikaya düzenlediği hava saldırısında aralarında İŞİD militanlarıyla birlikte sivillerin de olduğu yaklaşık 70 kişinin hayatını kabul ettiğini açıkladı.

Savunma Bakanı Anna Bijleveld-Schouten, parlamentoya gönderdiği mektupta, "ABD'nin öncülük ettiği askeri koalisyona katılan Hollandalı bir F-16 savaş uçağından 2 Haziran gecesi düşen bir bombanın İŞİD militanlarıyla birlikte sivillerinde ölüme yol açtığını" bildirdi.
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Hollanda, Irak, Dünya

Kaynak: Euronews.com

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