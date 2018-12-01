Hollanda Basını, Jeremain Lens'i Göklere Çıkardı!

Beşiktaş'ın Sarpsborg maçına ilk 11'de başlayan Lens, ilk yarısını 2-0 geride kapattıkları mücadelede ilk sayısını 62. dakikada atmıştı. Başarılı futbolcu, 66'da ise Vagner Love'a yaptığı asistle mücadeleye dengeyi getiren isim olmuştu. Karşılaşmanın son anlarına kadar rakip kalede baskısını sürdüren Lens, uzatma dakikalarında attığı klas golle takımına zaferi getirerek önemli bir galibiyetin mimarı olmuştu.

"TUR ÜMİTLERİNİ TAZELEDİ"

Yıldız futbolcunun Sarpsborg karşısındaki performansı, ülkesi Hollanda'da geniş yankı uyandırdı. Birçok haber ve internet sitesi Lens'i manşetlerine taşırken tecrübeli isme övgü yağdırıldı. Ülkenin en önemli basın kuruluşu Telegraaf, "Beşiktaş'ı Norveç'te donmaktan Lens kurtardı" manşetini atarken, Nu.nl, "Lens'in harika golleriyle Beşiktaş, Avrupa Ligi'nde üst tur umutlarını tazeledi" sözlerini kullandı. Ad.nl, "Lens'ten Beşiktaş'a Sarsborg maçında büyük yardım" derken, bir diğer internet sitesi Vi.nl ise, "Lens, Beşiktaş için paha biçilemez" dedi.

"OYUNU DEĞİŞTİRDİM"

Kara Kartal'a Sarpsborg karşılaşmasında galibiyeti getiren isim olan Jeremain Lens, mücadelenin ardından düşüncelerini basın mensuplarıyla paylaştı. Hollandalı futbolcu, "Takım halinde iyi performans gösterdik. Üç gol bulduk ve maçı çevirdik. Her maçın farklı hikayesi, farklı senaryosu var. Bu sefer oyunu değiştiren oyuncu ben oldum. Başka bir oyuncu da olabilirdi. Önemli olan galip gelmekti" ifadelerini kullandı.