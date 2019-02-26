Hollanda, Kim Jong-Un'a Gönderilecek Votkalara El Koydu

Hollanda
gümrük yetkilileri, Rotterdam limanında yakalanan ve Kuzey Kore
Lideri Kim Jong-Un'a gönderileceği tespit edilen votkalara el koydu.
Hollanda gümrük yetkilileri Rotterdam limanında bir konteyner içinde 90 bin şişe votka ele geçirdi. Hollanda Dışişleri Bakanlığı
tarafından görevlendirilen personel Kuzey Kore Lideri Kim Jong-Un'a gönderileceği tespit edilen votkalara el koydu. Votka şişelerinin bulunduğu konteynerin bir uçağın gövdesinin altına gizlendiği öğrenildi. Votkaların Rusya
üzerinden Rotterdam limanına getirildiği, Kuzey Kore lideri Kim Jong-un ve ordu komutanlarına gönderileceği belirtildi.
Kim Jong-un'un televizyon, peynir ve şampanya gibi lüks malları ithal ettiği biliniyor. Ancak, Birleşmiş Milletler
yaptırımları nedeniyle, bu malların Kuzey Kore'ye ihracatı konusunda dünya çapında bir yasak var. - AMSTERDAM
Kuzey Kore, Hollanda, Kim Jong Un, Yenikadinda Gösterme, 3. Sayfa
Kaynak: İHA