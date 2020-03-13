Menü
Haberler ›› Güncel ››Hollanda koronaya karşı önlemlerini arttırdı - Güncel

Hollanda koronaya karşı önlemlerini arttırdı

Hollanda'da korona virüsü nedeniyle cuma namazları ve yüz kişinin üzerindeki etkinliklerin iptal edildiği açıklandı.

13.03.2020 16:49 | Son Güncelleme: 13.03.2020 16:49
Hollanda koronaya karşı önlemlerini arttırdı
Hollanda 'da korona virüsü nedeniyle cuma namazları ve yüz kişinin üzerindeki etkinliklerin iptal edildiği açıklandı. Bugün bu nedenle Müslümanlar cuma namazı kılamadı.

Hollanda'da, camilere asılan yazıda, "Hollanda hükumetinin ülkede korona virüsü salgınının yayılmasını engelleme için adlığı önlemler kapsamında 100 kişinin üzerindeki etkinlikleri iptal etti. Bu karar vakfımızın şubeleri içinde geçerlidir. Bu kararla, cuma gününden itibaren yeni bir açıklamaya kadar cuma namazlarına ara verilmiştir" denildi.

Alınan karar içinde tokalaşma yüz kişinin üzerindeki sinema, barlar yanında pazar kurulması da yasaklandı. Halk marketlere hücum ederken erzak depolaması dikkat çekti. Lieden'e bağlı Alphen Aan Den Rijn sokaklarında ise insanların çok nadir dışarı çıkmaları ise dikkat çekiyor. - LEİDEN

Kaynak: İHA

Etiketler : Hollanda, Güncel

Paylaş

Manşet 

Haberler

İran Devrim Muhafızları komutanlarından Şabani, koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti Güncel
İran Devrim Muhafızları komutanlarından Şabani, koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti
TEB konut kredisi faizini yüzde 0,97'ye düşürdü Güncel
TEB konut kredisi faizini yüzde 0,97'ye düşürdü
Koronavirüsün etkisini yitirdiği Çin'de maskeler çıkartılmaya başlandı Güncel
Koronavirüsün etkisini yitirdiği Çin'de maskeler çıkartılmaya başlandı
Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Eyüpoğlu: Sigara içenlerde koronavirüs riski daha yüksek Güncel
Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Eyüpoğlu: Sigara içenlerde koronavirüs riski daha yüksek
Son Dakika: Benzine 51 kuruş indirim geldi Güncel
Son Dakika: Benzine 51 kuruş indirim geldi
Hijyen kurallarını hiçe sayarak üretim yapan tatlıcı, denetime gelen zabıtayı görünce dükkanı bırakıp kaçtı Güncel
Hijyen kurallarını hiçe sayarak üretim yapan tatlıcı, denetime gelen zabıtayı görünce dükkanı bırakıp kaçtı