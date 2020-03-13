- Hollanda koronaya karşı önlemlerini arttırdı
- Hollanda koronaya karşı önlemlerini arttırdı Hollanda'da korona virüsü nedeniyle cuma namazları ve yüz kişinin üzerindeki etkinliklerin iptal edildiği açıklandı.
13.03.2020 16:58 | Son Güncelleme: 13.03.2020 16:59
- Hollanda koronaya karşı önlemlerini arttırdı
LEİDEN - Hollanda'da korona virüsü nedeniyle cuma namazları ve yüz kişinin üzerindeki etkinliklerin iptal edildiği açıklandı. Bugün bu nedenle Müslümanlar cuma namazı kılamadı. Hollanda'da, camilere asılan yazıda, "Hollanda hükumetinin ülkede korona virüsü salgınının yayılmasını engelleme için adlığı önlemler kapsamında 100 kişinin üzerindeki etkinlikleri iptal etti. Bu karar vakfımızın şubeleri içinde geçerlidir. Bu kararla, cuma gününden itibaren yeni bir açıklamaya kadar cuma namazlarına ara verilmiştir" denildi.Alınan karar içinde tokalaşma yüz kişinin üzerindeki sinema, barlar yanında pazar kurulması da yasaklandı. Halk marketlere hücum ederken erzak depolaması dikkat çekti. Lieden'e bağlı Alphen Aan Den Rijn sokaklarında ise insanların çok nadir dışarı çıkmaları ise dikkat çekiyor.
LEİDEN - Hollanda'da korona virüsü nedeniyle cuma namazları ve yüz kişinin üzerindeki etkinliklerin iptal edildiği açıklandı. Bugün bu nedenle Müslümanlar cuma namazı kılamadı. Hollanda'da, camilere asılan yazıda, "Hollanda hükumetinin ülkede korona virüsü salgınının yayılmasını engelleme için adlığı önlemler kapsamında 100 kişinin üzerindeki etkinlikleri iptal etti. Bu karar vakfımızın şubeleri içinde geçerlidir. Bu kararla, cuma gününden itibaren yeni bir açıklamaya kadar cuma namazlarına ara verilmiştir" denildi.Alınan karar içinde tokalaşma yüz kişinin üzerindeki sinema, barlar yanında pazar kurulması da yasaklandı. Halk marketlere hücum ederken erzak depolaması dikkat çekti. Lieden'e bağlı Alphen Aan Den Rijn sokaklarında ise insanların çok nadir dışarı çıkmaları ise dikkat çekiyor.
Kaynak: İHA
Haberin Videosu :- Hollanda koronaya karşı önlemlerini arttırdı
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