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Hollanda Ligi ile Belçika Ligi'nin birleşeceği iddia edildi

Hollanda ve Belçika arasında yapılan görüşmeler sonucunda iki ligin birleştirilmesi fikri ortaya çıktı. Bir süredir yapılan görüşmeler sonrasında anlaşmanın çok yakın olduğu ifade edildi.

07.02.2020 17:06 | Son Güncelleme: 07.02.2020 17:06Hollanda Ligi ile Belçika Ligi'nin birleşeceği iddia edildi

futbolunda devrim niteliği taşıyan yeni bir gelişme yaşanıyor. ve futbol federasyonları arasında iki ligin birleştirilmesi yönünde görüşmeler yapıldığı belirtildi. İki ligin birleştirilmesi halinde yayın gelirlerinin 400 milyon euro seviyelerine çıkacağı tahmin ediliyor.

HOLLANDA'DAN 10, BELÇİKA'DAN 8 TAKIM

Hollanda basınında yer alan haberlere göre her iki ülke federasyonlarının ortak lig konusunda bir süredir görüştüğü kaydedildi. Söz konusu oluşumda Hollanda'dan 10, Belçika'dan 8 takımın katılacağı 18 takımlı yeni ortak bir lig kurulması düşünülüyor. Her sezon küme düşen takım hangi ülkedense alt ligden ona göre takımın üst lige alınması fikri düşünülüyor. Ortak lig konusunda soru işareti yaratan en büyük konulardan biri, deplasman takımları için mesafelerin uzaklığı olduğu belirtiliyor. Buna rağmen birçok Avrupa ülkesine göre Hollanda - Belçika arası mesafelerin daha düşük olduğu da vurgulandı.

TARTIŞILMAYA DEVAM EDİLECEK

Her iki ülkeden de ortak lig fikrine karşı olan kulüplerin bulunduğu belirtildi. Ayrıca futbolseverlerin de ortak lig konusunda akıllarında çok fazla soru işaretleri olduğu ve konunun tartışılmaya devam edeceği ifade edildi.

(FutbolArena)


Hollanda, Belçika, Futbol, Avrupa, Spor

HABER YORUMLARI (7)
ULVİ:Bizde maalesef böyle şeyler uzak. Bu bir vizyon işidir.
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REZ:Bizde suriye ligiyle birleşelim istanbuldaki maçda zorluk çekmezler tribünler ful çeker.
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TÜRK11:aynen almanyadan 15 takım türkiyeden 5 takım her sene bayern b. dortmund şampiyon olur bizde artık hasretle bekleriz şampiyonluğu
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ODENSE:süper bizimle almanya ligi birleşsin.
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COŞKUN ÇAKIROĞLU:Katılıyorum o zaman gerçekten Almanya bizimle "birleşir"su dökseler ayıramazlar kevgire çevirirler çünkü her sene:))
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MASTİQUE:balkonu da oturma odasina katalim mi? Ferah olur. . .
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KUZEYLİ:tüm takımlarımız ligden düşer:))))
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