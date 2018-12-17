17 Aralık 2018, 09:32
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Hollanda Liginde Ajax, De Graafschap'ı Bozguna Uğrattı: 8-0

Hollanda Liginde Ajax, evinde karşılaştığı De Graafschap'ı 8-0 mağlup ederek gecenin en sansasyonel galibiyetine imza attı.

Hollanda Ligi'nin 16. haftasında 16. haftasında oynanan Ajax-De Graafschap maçını izleyenler gole doydu. Rakibini sahadan silen Ajax mücadeleden 8-0'lık üstünlükle ayrıldı.

Ev sahibi ekibe tarihi farkı getiren golleri 18. dakikada Tadic, 25'te Mazraoui, 32, 62, 69'da Ziyech, 65, 75 ve 90'da Blind kaydetti.

GALİBİYET SERİSİ 10'A ÇIKTI

Ligdeki galibiyet serisini 10 maça çıkaran Ajax, bu sonuçla 45 puanlı PSV'nin 2 puan gerisinden zirve takibini sürdürdü.

Ajax bu sezon Excelsior karşısında 7 gollü bir galibiyet almıştı.

17 Aralık 2018 Pazartesi 09:32



YORUMLAR (2)
MEHMET ALİ TAYFUR: Liverpoooool :)
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ELLİSEKİZ: Sahaya çıkmasalar daha iyiymiş.
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