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Hollanda mahkemesi sözlü taciz yasağını ifade özgürlüğüne aykırı buldu

Hollanda'da yüksek mahkeme, sözlü taciz yasağının, ifade özgürlüğüne aykırı olduğuna hükmetti. Buna göre geçtiğimiz yıl sözlü tacizi içeren yasağın uygulanabilmesi için anayasada değişiklik gerektirdiği ve bu yetkinin de sadece Hollanda Parlamentosuna bağlı Temsilciler Meclisi ve Senato'da olduğu bildirildi.

19.12.2019 15:26 | Son Güncelleme: 19.12.2019 15:26 Hollanda mahkemesi sözlü taciz yasağını ifade özgürlüğüne aykırı buldu

Lahey Yüksek Mahkemesi, Rotterdam'da geçen sene yürürlüğe giren ve kamuoyunda "sokak tacizi" olarak adlandırılan sözlü taciz yasağıyla ilgili yargılanan sanık hakkındaki kararını açıkladı. Mahkemeden yapılan yazılı açıklamada, bu yasağın ifade özgürlüğüne tamamen aykırı olduğu belirtildi.

Sanığın, 6 Temmuz 2018'de üç kadına sözlü tacizde bulunduğunun ispatlandığı, fakat söz konusu yasağın yasal olmadığı gerekçesiyle kişiye yasal işlem uygulanmayacağı ifade edildi. İfade özgürlüğünün anayasa maddesine bağlı olmasından dolayı, anayasada yapılacak kısıtlamayla ilgili yetkinin, sadece Parlamentosuna bağlı Temsilciler Meclisi ve Senato'da olduğu kaydedildi.

Hollanda'nın başkenti Amsterdam ve Rotterdam'da geçen sene sözlü tacizi içeren söz konusu yasak yürürlüğe girmişti. Sözlü tacizde bulunanlara 4 bin 100 euroya kadar para ve üç yıla kadar da hapis cezası öngörülmüştü.


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