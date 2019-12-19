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Hollanda mahkemesi, "sözlü tacizi" ifade özgürlüğü kapsamında saydı

Hollanda'nın Lahey Mahkemesi, "sokak tacizi" olarak adlandırılan sözlü taciz yasağının, ifade özgürlüğüne aykırı olduğuna hükmetti.

19.12.2019 13:50 | Son Güncelleme: 19.12.2019 13:50 Hollanda mahkemesi,
'nın Mahkemesi, "sokak tacizi" olarak adlandırılan sözlü taciz yasağının, ifade özgürlüğüne aykırı olduğuna hükmetti.
Mahkeme, Rotterdam'da geçen sene yürürlüğe giren "sokak tacizi" yasağı ile ilgili yargılanan sanık hakkındaki kararını açıkladı.
Mahkemeden yapılan yazılı açıklamada, Rotterdam'da "sokak tacizi" olarak adlandırılan sözlü taciz yasağının ifade özgürlüğüne tamamen aykırı olduğu belirtildi.
Mahkemede yargılanan sanığın, 6 Temmuz 2018'de 3 kadına sözlü tacizde bulunduğunun ispatlandığı, fakat "sokak tacizi" yasağının yasal olmadığı gerekçesi ile kişiye yasal işlem uygulanmayacağı ifade edildi.
İfade özgürlüğünün anayasa maddesine bağlı olmasından dolayı, anayasada yapılacak kısıtlamayla ilgili yetkinin, sadece Hollanda Parlamentosuna bağlı Temsilciler Meclisi ve Senato'da olduğu kaydedildi.
Hollanda'nın başkenti Amsterdam ve Rotterdam'da geçen sene sözlü tacizi içeren "sokak tacizi" yasağı yürürlüğe girmişti. Sözlü tacizde bulunanlara 4 bin 100 avroya kadar para ve 3 yıla kadar da hapis cezası öngörülmüştü.

Hollanda, Lahey, Güncel

Kaynak: AA

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