Hollanda'nın Amsterdam Belediyesi Burka Yasağını Uygulayacak

Hollanda
'nın Amsterdam
Belediye Başkanı Femke Halseme, burka yasağı tepkisinden geri adım atarak yasağı uygulayacağını açıkladı.
Hollanda senatosu 5 ay önce, uzun süredir üzerinde tartışılan burka yasasını onaylamıştı. Hollanda'nın başkenti Amsterdam Belediye Başkanı Femke Halsema ise ülkede onaylanan burka yasağını başkentte uygulamayı düşünmediğini açıklamıştı. Halseme'nin ardından Rotterdam ve Utrecht
Belediyelerinin de benzer açıklamaları üzerine Hollanda İçişleri Bakanı
Kajsa Ollongren, "Burka yasağını belirli bir müddet için askıya aldım" açıklamasını yapmıştı. Hollanda Başbakanı Mark Rutte
de "Burka yasağı er ya da geç uygulamaya geçecektir" demişti.
Amsterdam'dan geri adım
Hollanda Başbakanı Mark Rutte'nin "Burka yasağı büyük şehirler olmak üzere bütün ülke genelinde uygulanacaktır" yönündeki sert açıklamaları karşısında Amsterdam Belediye Başkanı Halsema geri adım atarak, "Burka yasağı Amsterdam için de geçerli olacak" açıklamasını yaptı. Amsterdam Belediye Başkanı Halseme geri adım atmasının ardından gelen yoğun tepkiler üzerine, "Her ne kadar burka yasağına karşı olsam da yasalar ülke geneli için geçerlidir. Evet burka yasağını bir kez daha belirteyim ki sıcak bakmıyorum ama yasaların uygulanması gerekiyor. Benim burka yasağı hakkında düşüncemin ne önemi olabilir ki? Yasaları uygulamak zorundayız" dedi.
Utrecht ve Rotterdam belediyesi ise burka yasağını uygulayıp uygulamayacağı konusunda herhangi bir açıklamada bulunmadı. - AMSTERDAM
Utrecht,Hollanda,Amsterdam
29 Kasım 2018 Perşembe 10:22