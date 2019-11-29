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Son dakika: Hollanda'nın Lahey eyaletinde bıçaklı saldırı: 3 kişi yaralandı

Son dakika: İngiltere'nin başkenti Londra'da gerçekleşen bıçaklı saldırı sonrası Hollanda Lahey'de de benzer bir saldırı oldu. Lahey'de alışveriş mağazalarının yoğun olduğu bir caddede bıçaklı saldırı meydana geldi. Hollanda polisi, olayda 3 kişinin yaralandığını duyurdu.

29.11.2019 22:44 | Son Güncelleme: 30.11.2019 00:16

'de, alışveriş merkezlerinin yoğun olduğu caddede gerçekleştirilen bıçaklı saldırıda 3 kişi yaralandı. Cuma akşamı yerel saatle 19: 45'te düzenlenen saldırılar sırasında mağazaların Black Friday (Kara Cuma) satışları nedeniyle çok dolu olduğu bildirildi.

Öte yandan bugün 'nin başkenti Londra'da da bıçaklı terör saldırısı meydana gelmiş, saldırıda yaralanan 2 kişi hastanede hayatını kaybetmişti.

3 KİŞİ YARALANDI

Acil durum ekiplerinin saldırı yerinde 3 yaralıya müdahale ettiği açıklandı. Polis, 45-50 yaşlarında olduğu öne sürülen bir kişinin şüpheli olarak arandığını kaydetti. Ayrıca zanlının Kuzey Afrika kökenli olabileceği belirtildi.

Saldırının meydana geldiği alan kordon altına alınırken, olayla ilgili soruşturma devam ediyor.


LONDRA'DAKİ SALDIRIDA 2 KİŞİ HAYATINI KAYBETMİŞTİ

İngiltere'nin başkenti Londra'da bulunan Londra Köprüsü'nde çıkan bıçaklı kavgada, 2 kişi hayatını kaybetti. Polis, bıçaklı saldırganlardan birini öldürdü.

İngiltere Başbakanı Johnson, Başbakanlık Ofisi "10 Numara"da güvenlik güçleri yetkilileriyle gerçekleştirdiği toplantının ardından basına yaptığı açıklamada, "Polis olayın terör saldırısı olduğunu doğruladı." dedi.

Londra KöprüsüLondra Köprüsü'ndeki olayın terör saldırısı olduğu doğrulandı

Son dakika: Hollanda'nın Lahey eyaletinde bıçaklı saldırı: 3 kişi yaralandı

İngiltere, Hollanda, Lahey, Dünya


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